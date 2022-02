La futura llegada de Índigo ha llenado de emoción no solo a la joven pareja de casados Evaluna y Camilo, quienes celebraron dos años de matrimonio, sino a toda la dinastía Montaner y a la familia del intérprete de “Tutu”, que ya cuentan las horas para tener en brazos a la “personita” que llenará sus días de mucha alegría.

Aunque ahora todo es felicidad para los esposos, hace un tiempo no fue así; ya que la hija menor de Ricardo Montaner reveló que antes de quedar embarazada, los médicos le dieron una noticia que la entristeció: no iba a poder ser madre.

La también actriz de Disney dio detalles del duro momento que le tocó vivir en aquel entonces, después que le detectaran algunos problemas para concebir.

Evaluna Montaner y Camilo se casaron el 8 de febrero de 2020 en una boda celebrada por todo lo alto en Miami, Estados Unidos (Foto: Evaluna Montaner/Instagram)

CUANDO LE DIJERON A EVALUNA MONTANER QUE NO IBA A SER MADRE

Fue durante su podcast “En la sala”, que la esposa de Camilo Echeverry se animó a contar la vez que le dijeron que jamás iba a convertirse en madre. Ella se animó a hacer la revelación aprovechando la presencia de sus invitados especiales Rich Wilkerson Jr. y su pareja Dawn Chere, Pastores de VOUS Church de Miami, quienes hablaron entre otros temas de problemas para concebir.

Luego que los Wilkerson contaran que atravesaron una época difícil para convertirse en padres, que finalmente lo lograron, la cantante de 24 años se sinceró sobre el problema de infertilidad que le detectaron. “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo.

Pese a lo dicho por los profesionales, ella y Camilo no se dieron por vencido. “Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, manifestó.

La pareja de cantantes se encuentra a la espera de su primer bebé. (Foto: Evaluna / Instagram).

Tras ello, agradeció a Rich, quien le aconsejó encomendarse a su fe. “Siempre me dijiste: ‘No creas en lo que te dicen, apégate a lo que crees y a los que Dios ha hecho en tu vida’. Y eso es lo que hice y sucedió de inmediato”.

Finalmente, Evaluna Montaner señaló que se siente aliviada de poder hablar sobre ese tema y se dirigió a quienes están en dicha situación. “Es realmente genial poder compartir esto con la gente porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad sino con la espera [del bebé] que creo es lo más complicado de entender”.