La música siempre ha sido el aliado perfecto para aquellas noches de diversión y buena vibra, llevándonos a vivir momentos legendarios. Si eres de aquellas personas que les encanta salir con amigos, visitar nuevos bares de Lima y disfrutar nuevas experiencias donde la música local es la protagonista, aquí te recomendamos 5 eventos para vivir una noche épica.





Los Espíritu





Apostando por la música internacional, Los Espíritu, la banda argentina de rock psicodélico surgida en la escena independiente de la ciudad de Buenos Aires, estará brindando un show único para todos los seguidores peruanos como parte de su gira internacional “La Montaña”. La presentación será este sábado 30 de septiembre en el Teatro Leguía. Además, habrá una pre fiesta con La Chinoise y se dará una intervención visual con Mr. Tronch.





Casa Bulbo





Este sábado 30 de septiembre también estará en concierto Hertz con Alec Marambio en un único show gratuito que dará inicio a las 8:00 p.m. en Casa Bulbo, en Barranco. Luego habrá un after show con Henry Gates y Aveces Cortés.





Hit La Rosa y Los Mirlos





Estas dos bandas peruanas que exploran ritmos de psicodelia tropical y cumbia peruana respectivamente, se juntan el próximo 5 de octubre para presentar el lanzamiento de un nuevo tema. Durante el evento, muchos fanáticos tendrán el privilegio de ser parte de la pre escucha del single, además de poder disfrutar de la fiesta de pre-lanzamiento con ambas bandas.





Los conchas negras y Thank you Lord for Satan





La marca alemana Jägermeister apuesta una vez más para promocionar el talento local, en esta oportunidad participando del concierto del 12 de octubre que brindará Los conchas negras, una banda nacional conformada por reconocidos exponentes del género alternativo. Además, la marca también estará presentando a Thank you Lord for Satan, banda liderada por Paloma La Hoz y Henry Gates, quienes también forman parte de la comunidad de meisters.

Gala Brie.





Gala Brie y La Chinoise

La emblemática Noche de Barranco se viste de verde y naranja, para ofrecer el espacio perfecto de conversación y diversión a aquellos amantes de la buena música. Así, el 14 de octubre, todos podrán vibrar al compás de la discografía de Gala Brie y compartir con la Chinoise, melómana y coleccionista de discos de vinilos en el Perú. La entrada es gratuita.

Sé parte de estos planes y prepárate para vivir una experiencia inolvidable. #LaNocheEsNuestra.