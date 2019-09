Sin duda, uno de los instrumentos musicales más utilizados en los diferentes ritmos es la guitarra. Acústica, viola, italiana, MIDI, entre otras, son los diferentes tipos de esta señorita que acompaña las diversas melodías pero hay una que logró seducir hasta los más conservadores acordes, esa es la eléctrica.

Y una de las más conocidas de esta variante es la famosísima Telecaster. Una guitarra maciza y sonidos melodiosos que fue creada por Leo Fender, en la década de 1950. Al ser lanzada al mercado, rápidamente conquistó a los músicos de la época.

Las características de esta guitarra eléctrica -que hoy adorna hasta la música vernacular- son sus dos pastillas, un selector y otros detalles que la hacen única pero sobre todo, por su particular vibrato.

“Su sonido es especial. Tiene mucha alma, calidez y es perfecta para todos los ritmos musicales”, afirma Jorge ‘Pelo’ Madueño, uno de los rockeros más importantes de nuestro país mientras acaricia una de estas guitarras.

‘Pelo’ tiene razón, porque su rasgueo característico es dado por su forma, la madera utilizada para armarla (en su mayoría fresno para su cuerpo y palorrosa o arce para su mástil) y las selletas del puente, las cuales pueden ser de acero y/o latón.

Pero la Telecaster (nombre que le puso Fender en honor a la televisión que por esos años era un boom en su país de origen, Estados Unidos) tiene su antecesora, también creada por Leo, que es la Esquire. Una guitarra de la misma fisionomía pero con una sola pastilla.

LAS GUITARRAS DE ‘PELO’

En su estudio de Miraflores, el ex vocalista de La Liga del Sueño tiene como trofeos una colección de seis guitarras Fender, todas ellas especiales para él y que cuida celosamente como si fueran hechas de cristal.

“Las Fender son lo máximo, nunca las dejaría pero eso sí, creo que tienen que estar acompañadas con amplificadores de la misma marca, así el sonido saldrá más nítido y armonioso”, detalla el músico tras interpretar unos acordes de su último trabajo musical, ‘Quiero que seas tú’ que lo puedes escuchar en su nuevo disco ‘XXX’.

Mientras hacía cantar a su guitarra, me pregunté si un vals criollo también podría ser interpretado con una guitarra eléctrica, así que ‘Pelo’ en un abrir y cerrar de ojos, convirtió su sala de ensayo en una jarana criolla.

“Lo bueno de estas guitarras es que pueden ser utilizadas en todos los ritmos. Reggae, blues y todo lo que se te ocurra pero eso sí, no es adecuada para el heavy metal porque ese género es más fuerte”, indica el también compositor.

Así como él, a nivel mundial hay otros grandes a los que ‘Pelo’ considera como grandes guitarristas de una Fender. “Para mi Jimi Hendrix, Ryan Adams y Elvis Costello son algunos de los más grandes y que supieron dominar bien a esta guitarra”, afirma.

Un detalle que nos indicó ‘Pelo’ fue la palanca que tienen estos instrumentos musicales cercana a su base; no es un adorno, sino una manija que sirve para generar trémulos más potentes.

“Así son las Fender, son versátiles por eso no tengo una favorita (de su colección). Tengo una para cada día de la semana”, sentenció el rockero quien nos despidió con un punteo de aquellos gracias a su guitarra marmoleada.

'Pelo' Madueño y su amor por las guitarras. (Zandra Cabajal)

LA LUZ DE LOS DESTELLOS

Al saber que la guitarra eléctrica es perfecta para cualquier ritmo musical, la cumbia cayó rendida ante su encanto y sobre todo, hay un grupo peruano pionero en acondicionarla en su música: Los Destellos.

Siendo un fanático del rock y habiendo tocado hasta música criolla, Enrique Delgado Montes decidió incluir los acordes eléctricos en un nuevo ritmo que, en la década de 1970, comenzó a apoderarse del gusto popular. Ese nuevo sonsonete era la chicha donde los sonidos andinos combinaban, perfectamente, con los tropicales.

“Mi hermano quiso darle un giro a la chicha y decidió integrar la guitarra eléctrica. Así nació la cumbia peruana, donde los sonidos de los timbales, la conga y la timba se combinaron con melodías electrónicas de la guitarra y el teclado”, afirma Edith Delgado, actual lideresa de la agrupación que sigue más vigente que nunca.

Pero hubo un detalle que nos llamó la atención. Mientras Edith nos contaba cómo surgió la idea de esta mezcla de sonidos, sostenía con mucho cariño una guitarra blanca con toques mostazas y mango negra. Era la mítica guitarra de su hermano Enrique que utilizó para componer sus primeros temas cumbiamberos.

“Con esta guitarra Enrique compuso La fatídica, Onsta la yerbita, La ardillita y El avispón temas netamente instrumentales que fueron muy bien recibidos por el público. Después salieron las canciones con letra”, indica la heredera del grupo musical que está próximo a celebrar 53 años de vida artística.

Esta guitarra histórica no es un instrumento cualquiera, es la prima de las Fender y que en el mundo solo -según la también animadora de Los Destellos- se fabricaron poquísimos ejemplares de los cuales uno fue adquirido por Delgado.

“Esta es una guitarra Klira de fabricación alemana y solo fueron sacados pocos ejemplares en los años 60 y 70. Hoy ya no se producen, por ello es difícil encontrarlas pero esta –la de su hermano- tiene una persona especializada que le da un cuidado especial”, asegura.

Y estando con Edith no podríamos pasar por alto como nació uno de sus temas más populares, Elsa, una canción que hace bailar a todos y que a lo largo de los años, fue interpretada en diversos géneros musicales.

Aunque no lo crea apreciado lector, Elsa existió y fue la cuñada de Edith pues el pícaro Enrique Delgado la compuso para dedicársela a una vecina de su barrio de quien se había enamorado. Sonó por primera vez en la puerta de la casa de su musa inspiradora y desde ese momento, se convirtió en el tema insignia de Los Destellos.

Tras ser conquistada con esta canción, Elsa pasó a ser corista de la agrupación y enamorada de don Enrique y como toda relación amorosa, llegó a su fin.

Edith Delgado, actual lideresa de Edith Delgado, actual lideresa, es una gran aficionada a las guitarras eléctricas. (Zandra Cabajal)

LA DULZURA DE FRESIALINDA

La guitarra eléctrica siguió haciendo de las suyas en el Perú y logró que la conservadora música vernacular, sea acompañada por ella en sus multitudinarios conciertos.

Una de las principales cantantes folclóricas que decidió combinar sonidos, fue Fresialinda una intérprete tacneña que se propuso darle “algo diferente” a su público sin perder la esencia andina y lo logró.

“El público quería algo nuevo y decidí darle algo diferente que marque la diferencia y lo logré”, asegura la autora del famoso ‘No me caso’ y que a mediados de 1990, incorporó a la guitarra eléctrica a su banda y que hasta la fecha es pieza fundamental.

Pero todo fue un proceso, pues Fresialinda detalla que el primer instrumento electrónico que utilizó fue el teclado y después, agregó la guitarra y por cosas del destino, también fue una Fender. Con estos dos nuevos elementos, conquistó el oído de sus seguidores, luego incorporó la batería electrónica logrando que todos zapateen de principio a fin.

Para obtener este pegajoso ritmo, la cantante fusionó los acordes de la cumbia sureña (basada netamente en melodías electrónicas) con el sonido vernacular, una combinación que primero conquistó Tacna y Puno para luego hacer bailar a todo el Perú.

“Esta fusión de ritmos e instrumentos sonaba muy fuerte en el sur del país hasta que llegó a Lima, no sé cómo, pero mi música había conquistado la capital. Recibía decenas de invitaciones pero me daba miedo venir porque me decían que era peligroso”, recuerda Fresia mientras acomoda su pollera morada con incrustaciones de pedrerías.

Tras vencer el miedo y ser convencida, Fresialinda arribó a Lima pasada la primera década del 2000 convirtiéndose en una de las cantantes de su género más queridas y solicitadas de la escena local.

Esta es la mítica guitarra eléctrica Fender, un instrumento musical que logró conquistar diversos ritmos y que cuenta con miles de seguidores alrededor del mundo.

Fresialinda posando sonriente con su guitarra. (Zandra Cabajal)