John, Paul, George y Ringo no fueron ajenos a experimentar la paternidad, fenómeno que los inspiró a componer letras y melodías memorables para manifestar la emoción que esto les causó. Tal es el caso de Beautiful Boy, canción que John Lennon escribió a su hijo Sean fruto de su relación con Yoko Ono o Hey Jude tema que Paul Mc Cartney escribió para apoyar a Julian Lennon, el primer hijo de John en el momento en que sus padres se separaron y que logró convertirse en una de las canciones más famosas de los ‘Fab Four’.

Para rememorar estos y otros grandes éxitos de los originarios de Liverpool, BeatBang banda tributo conformada por Iván Mindreau (batería), David Durán (guitarra y voz), Giussepe Rivas (guitarra y voz), Daniel Reátegui (bajo, piano y voz) y Dennis Carranza (teclados y percusión menor) presentará este Viernes 16 de junio a las 9:00 p.m el show ‘Fiesta Beatle por el Día del Padre’ concierto que recorrerá los inicios de la Beatlemanía, su madurez en la etapa psicodélica y el final de su brillante carrera.

Al respecto, Dennis Carranza y Daniel Reategui, integrantes de la banda indican: “La ‘Fiesta Beatle’ será una linda oportunidad no solo para celebrar y regalarle a papá buena música sino también para encontrarnos en esta fecha tan especial con el público de Lima Norte que ha sido siempre fiel seguidor de la música de The Beatles. Estamos muy emocionados por compartir con ellos la Beatlemanía y estamos seguros que disfrutarán de la energía Beatlera al igual que nosotros”.

A través de este espectáculo, BeatBang busca evocar también los éxitos en solitario de los integrantes del cuarteto de Liverpool con un show de 2 horas de duración que tendrá lugar en el escenario de Lima 39 Restobar (Av. Carlos Izaguirre 1296 - Los Olivos) y que contará con un repertorio de más de 30 canciones el cual mezclará clásicos hits como ‘Here comes the sun’, ‘Twist And Shout’, ‘Hey Jude’, ‘She loves you’ o ‘Love me do’ con canciones como ‘Misery’, ‘Anna’ o ‘Ask me why’.

Concierto que recorrerá los inicios de la Beatlemanía, su madurez en la etapa psicodélica y el final de su brillante carrera.

VIDEO RECOMENDADO

Los videos de Janet y Dayanita