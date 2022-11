El cantante urbano Kevin Quiles sigue creciendo y captando la atención de sus miles de seguidores, pues hace unos días anunció su visita a nuestro país.

“Me siento muy emocionado de poder ir a visitar el Perú. Tenemos programada llegar a finales del mes de noviembre”, comentó emocionado el artista urbano.

También indicó que este año estrenará su videoclip ‘Space’ en nuestro país, video que grabó con algunos artistas peruanos como ‘Strong Black’, ‘Nero Lvigi’ y ‘Gonzalo Genek’.

El artista marca tendencia a través de su música en las diferentes plataformas musicales con sus éxitos ‘Si tu no me quieres’, ‘Ayer te soñé’ y ‘Ya No Vuelvas Más’, y agradeció a sus fans por todo el apoyo que se le han dado desde el inicio de su carrera musical.

“Muy atentos a lo que se viene gente, nosotros felices de seguir compartiendo nuestro trabajo con ustedes, gracias por todo el apoyo y sigan disfrutando de buena música”, expresó el cantante puertorriqueño.

Además, comentó que ya viene realizando nuevos trabajos que sorprenderá a todos sus seguidores, que incluyen videos con la participación de reconocidas figuras del mundo artístico.

