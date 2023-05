‘Take Two’ es el nombre de la nueva canción que BTS presentará como parte de las celebraciones de su décimo aniversario.

El próximo 9 de junio, BTS presentará ‘Take Two’ canción que contará con la participación del septeto completo.

BTS, la agrupación surcoreana de k-pop que en junio del año pasado anunció que tendrían una pausa como agrupación para que sus integrantes cumplan su servicio militar obligatorio y se presenten musicalmente como solistas, este 13 de junio cumple 10 años de formación musical y en Corea del Sur como su productora musical están anunciando una serie de actividades.

‘Take Two’ es una canción que según el comunicado de BigHit Music, busca mostrar el agradecimiento con sus fans por haberlos acompañados en estos 10 años de formación.

Su legión de fans llamado ‘Army’ desde ya están muy emocionadas por el anuncio de tener a los 7 integrantes juntos en una canción, ya que dos de ellos, Jin y J-Hope se encuentran actualmente prestando su servicio militar obligatorio.





Previo a este anuncio se informó que los documentales ‘J-hope in the box’ y ‘SUGA Road to D-DAY’ se podrán ver en los cines por tiempo limitado el próximo 17 de junio. Esto fue anunciado por los mismos artistas en un video que compartieron en las redes sociales.





¿Cuándo y a qué hora se presentará ‘Take Two’?





La canción será presentada el próximo 9 de junio a nivel mundial, pero debido al cambio de horario en el Perú, se podrá escuchar el jueves 8 de junio a las 11 p.m.

Jueves 8 de junio:

10 p.m. México, Costa Rica

11 p.m. Perú, Ecuador

Viernes 9 de junio:

12 a.m. Chile

1 a.m. Argentina, Brasil

6 a.m. España

Dentro de las celebraciones se adelanto un calendario que solo muestra imágenes pero que sus seguidores están entusiamados en interpretar. Se espera un concierto virtual, fotos actuales de los integrantes e interacciones con los fans.





En Perú también se celebrará el aniversario de BTS





El próximo 11 de junio desde las 3 de la tarde en el Circuito Mágico del Agua en el Parque de la Reserva las fans se han organizado para celebrar los 10 años de la agrupación surcoreana. El ingreso es gratis una vez pagando el costo de la entrada al parque.





