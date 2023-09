BTS es uno de los grupos de k-pop más importantes de los últimos años. Ahora, la banda protagoniza ‘Bring The Soul, la película’, que narra la preparación y el detrás del escenario de lo que fue su última gira mundial ‘Love Yourself: Speak Yourself’.

Durante el 2018 y 2019, BTS la agrupación coreana de k-pop realizó la gira mundial ‘Love Yourself: Speak Yourself’, que fue documentada en el ‘Bring The Soul, la película’, y que ahora sus seguidores podrán ver a través de la plataforma de streaming de Netflix.

El próximo 10 de septiembre Netflix ofrecerá en su plataforma de streaming con doblaje al español ‘Bring The Soul, la película’, que muestra al septeto surcoreano conformado por: Jungkook, V, Jimin, Suga, Jun, RM y J-Hope ofreciendo multitudinarios shows a estadios llenos en Seúl, Londres, Paris, Los Ángeles y Nueva York.

El documental tiene todo lo que los fans de BTS quieren saber. Los momentos de reflexión de sus ídolos, la preparación para sus presentaciones en vivo, las revelaciones de sus inseguridades y de aquello de lo que se sienten más orgullosos. Además, curiosidades sobre los cantantes y cómo es el proceso de las giras. Por supuesto, no podían faltar las impresionantes escenas de sus actuaciones en vivo, que harán que todos bailen y canten.

El documental se estrenó por primera vez en 2019 en salas de cine del mundo y fue dirigido por Jun-Soo Park, quien también es responsable del documental de la gira Break The Silence (2020), J-Hope - In The Box y SUGA: Road to D-Day.

¿Qué otras películas, series o documentales de BTS se puede ver en el streaming?

En Disney+ se pueden apreciar los documentales en solitario de Hobi: “J-Hope - In The Box” y el de Yongi “SUGA: Road to D-Day”. Además del concierto de su última gira ‘BTS: Permission To Dance on Stage’, en Disney+ también se puede apreciar el reality ‘In The Soop: Friendcation’, donde participa V, integrante de BTS junto a sus amigos Park Seojoon, Kwon Sung-hwan, Choi Wooshik, Park Hyungsik, quienes son actores surcoreanos.

En Amazon Prime Video, se puede ver ‘Jinny’s Kitchen’, donde participa V de BTS. Este reality grabado en México también cuenta con las participaciones de los actores surcoreanos Park Seo Joon y Choi, donde los actores trabajan en un restaurante de comida coreana en México.

En Netflix también se puede ver el programa el k-drama ‘Hwarang’ donde actúa V de BTS. Un k-drama de época.

