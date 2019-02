Justin Bieber: la historia de "Baby", la canción que lo llevó al éxito

Justin Bieber es uno de los cantantes más famosos y polémicos de los últimos años. Desde que fue descubierto por el ejecutivo musical Scooter Braun, no ha dejado de cosechar éxitos que le han permitido sumar cientos de seguidoras y también muchos detractores por su peculiar estilo de vida.

En el 2009 el artista hizo su debut con el sencillo ‘One Tim’, que llegó a los primeros puestos de la lista de éxitos de más de 10 países. A esto le siguió si álbum debut ‘My World’ que le permitió hacerse un espacio en el mundo de la música y ganar reconocimiento.

Pero fue en enero de 2010 cuando la fama del artista alcanzó la cumbre, al publicar el primer sencillo de su album 'My World 2.0': 'Baby'.



Esta canción acaba de cumplir 9 años desde su estreno y en su momento se convirtió en la canción más escuchada de YouTube y aquí te contaremos como es que nació este tema que catapultó a la fama a Justin Bieber.



¿Cuál es la historia de la canción ‘baby’?

El 18 de enero de 2010 fue lanzado al mundo el tema ‘Baby’ de Justin Bieber, nadie esperaba que tuviera una gran aceptación u tuviera un éxito masivo. Al margen de la canción y videoclip, el artista consiguió hacerse con una carrera de éxito en los últimos diez años.

El video de Justin Bieber que contó con la colaboración de Ludacris, llegó a sumar más de dos mil millones de visitas en YouTube, también cuenta con once millones de valoraciones positivas y otros diez millones de negativas.

Este sencillo dio paso a la publicación de un primer álbum My Worlds 2.0, que consiguió vender más de 8 millones de copias. Somebody To Love y U Smile fuero otros dos temas que estaban en este proyecto.

En noviembre de 2011 salió a la venta su segundo álbum de estudio, llamado 'Under the Mistletoe', que debutó en la primera posición de la lista de éxitos estadounidense.



Tras esto, la revista Forbes lo catalogó como la tercera celebridad más influyente del mundo en 2011, tras Lady Gaga y Oprah Winfrey.



A finales de ese mismo año Bieber comenzó a grabar 'Believe', su tercer álbum de estudio con el que vendió más de un millón de copias en 2012 y llegó a ser el sexto álbum más vendido ese año en Estados Unidos.



En este disco, presentó el tema ‘Boyfriend’, el tema con el que Justin Bieber buscó cambiar su imagen y presentar al ‘chico malo’ que tenía dentro, pero en realidad buscaba cambiar de público, sin embargo, no tuvo éxito.

‘As Long As You Love Me y Beauty and The Best’, también fue parte de su tercer disco y ambos temas le sumaron comercialmente al cantante.



Luego vinieron muchos más éxitos como ‘All That Matters’ y es aquí que logró alejarse del pop y acercarse a más géneros urbanos y evidentemente cambió de público.



Su participación en el tema ‘Where Are Ü Now’ realizado por Skrillex y Diplo, ganó un Grammy y lo ayudó a seguir escalando en el mundo de la música.

Luego vinieron más nominaciones con los temas ‘What Do You Mean?’ y ‘Sorry’ que logró sumar más de tres mil millones de visitas en YouTube.

En resumen, Justin Bieber ha logrado posicionarse y colocar cinco canciones en el número uno de Estados Unidos y seis primeros puestos en Reino Unido, también ha logrado ganas más de 200 premios por sus temas.



Con su gira Believe Tour congregó a más de un millón de personas, recaudando 132 millones de dólares. Su Purpose Tour congregó a 2,7 millones de personas y recaudó más de 250 millones de dólares.