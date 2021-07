Tras luchar varias semanas por complicaciones derivadas del COVID-19, el líder de “Los Yonic’s”, José Manuel Zamacona, dejó de existir el 4 de julio, dejando un gran vacío en el medio musical, en especial de quienes gustan del género grupero.

El hijo del vocalista de la popular agrupación dio a conocer sobre el deceso en sus redes sociales. “La familia Zamacona Chavarría comunica con profundo dolor el sensible fallecimiento del Sr. José Manuel Zamacona. Agradecemos las muestras de solidaridad y de cariño. Pedimos una oración al Señor por su descanso eterno”.

Finalmente, se despidió de su padre con el videoclip del tema “Si le Dices que Sí” y escribió junto a él: “Papá, tengo mucha fe de que pronto volveremos a cantar juntos, Cristo Jesús hará la obra”.

Debido a la dura batalla que emprendió el cantante, hacemos un recuento de todo lo que pasó tras haber contraído coronavirus.

José Manuel Zamacona junto a su hijo en el escenario. (Foto: Los Yonic's / Instagram)

LA AGONÍA DE JOSÉ MANUEL ZAMACONA, LÍDER DE “LOS YONIC’S”

Es vacunado

Tras la muerte de su hermano Abelardo Escamilla Solís, en junio de 2020, a causa del COVID-19, José Manuel Zamacona, quien padece de poliomielitis, decidió vacunarse ante el temor de contagiarse. Es así como recibió su dosis el pasado 19 de marzo en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

“Le doy gracias a Dios por permitirme llegar a este momento, les mando un abrazo y bendiciones para todos”, escribió en aquella oportunidad en su publicación de Facebook.

Se contagia de COVID-19

Al parecer, el líder de “Los Yonic’s” se confió demasiado tras ser inmunizado y comenzó a descuidar su salud, que comenzó a deteriorarse. “El 18 [de mayo] comenzó con una gripita, pero le echamos la culpa a que cuando terminó el evento había llovido y lo dejamos pasar”, contó su hijo en una entrevista con la revista “TvyNovelas” el pasado 17 de julio.

Contó que cuatro días después, su progenitor le comentó que se sentía cansado y a las 24 horas comenzó a tener fiebre. Le hicieron una prueba para descartar COVID-19 que salió positivo. “Nos hicieron a todos, pero sólo tenía él”.

Por un descuido, José Manuel Zamacona se contagió de COVID-19 pese a estar vacunado. (Foto: Los Yonic's / Instagram)

Es hospitalizado

A raíz de que los malestares comenzaron a agravarse, su familia decidió internarlo. “El martes [25 de mayo] le empezó a hacer falta el aire, ya estaba atacando otra área; entonces, el jueves en la mañana me dijo el doctor que ya requería que se internara”. Y así fue, pero él pidió que no lo intubaran, pedido que fue aceptado y estuvo así once días.

Sn embargo, cuando se le detecta un coágulo en uno de sus pulmones tuvo que requerir de un respirador y comenzó a evolucionar de manera favorable, por lo que pretendió nuevamente que le quiten el aparato que lo ayudaba a respirar, pero comenzó con sus antibióticos.

Piden apoyo económico

Días antes de su partida, sus familiares pidieron apoyo económico para el intérprete de “Pero te vas a arrepentir”, quien tenía un grave daño pulmonar. Incluso se abrió una página en la plataforma GoFundMe.

“Les pido mis hermanas y hermanos, una oración pidiendo por la restauración total del pulmón izquierdo de mi papito, juntos podemos tener la victoria, todo lo podemos en Cristo”, escribió José Manuel Zamacona Jr.

Aunque estaba evolucionando de manera favorable, José Manuel Zamacona dejó de existir. (Foto: Los Yonic's / Instagram)

Su cuerpo no resistió

Pese a que se encontraba luchando, el líder de “Los Yonic’s” dejó de existir el 4 de julio. Su hijo reconoció que su progenitor se contagió por bajar la guardia tras ser vacunado.

“Siempre se cuidó bastante, nada más que hubo necesidad de salir porque ya llevábamos más de un año sin trabajar y nos expusimos a todo”, contó en aquella oportunidad a TVyNovelas.