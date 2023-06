Coca-Cola lanzó la primera canción original para iniciar la segunda temporada de su plataforma de música global COKE STUDIO™, que reúne a los artistas emergentes e innovadores más emocionantes de todos los rincones del mundo para crear ‘Magia de Verdad’. La nueva canción, titulada “Be Who You Are (Real Magic)”, está escrita e interpretada por el compositor y músico estadounidense ganador del premio Grammy, Jon Batiste, y presenta a los artistas Camilo, NewJeans, J.I.D y Cat Burns.

La filosofía ‘Magia de Verdad’ de la marca Coca-Cola celebra la magia de la conexión humana y la creencia de que nuestras diferencias hacen del mundo un lugar más rico e interesante. Es una celebración de los momentos de la vida real y la magia que sucede cuando las personas se reúnen.

Lanzado por primera vez en Pakistán en 2008 y relanzado globalmente en mayo de 2022, COKE STUDIO™ regresa este año más grande y audaz con nuevos lanzamientos de colaboraciones musicales y un programa de patrocinios de festivales, presentaciones en vivo, contenido digital y de realidad aumentada (AR), así como experiencias con el producto, lo que permitirá a las audiencias descubrir nueva música en cualquier lugar del mundo, desde mayo hasta septiembre de 2023.

Como una plataforma que celebra la colaboración sin fronteras, COKE STUDIO™ ha reunido al artista Jon Batiste y más de 16 de los artistas musicales más importantes del momento de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Colombia, Egipto, India, Pakistán, entre otros. Estos artistas han creado 9 nuevas colaboraciones musicales y sesiones individuales exclusivas de COKE STUDIO™, que se lanzarán a fanáticos de la música de todo el mundo a través de las plataformas musicales durante junio y julio.

El himno y el video musical “Be Who You Are (Real Magic)”, que se lanzó hoy, es una celebración del poder de mantenerse fiel a uno mismo. Refleja la idea de que cuando las personas son auténticas y aceptan las diferencias de los demás, sucede la ‘Magia de Verdad’. Escrita por Jon Batiste, en la canción colaboran el grupo global NewJeans, empujando los límites del K-Pop; el artista pop colombiano ganador del premio Grammy Latino, Camilo; La cantautora británica Cat Burns, nominada a los premios BRIT y al Ivor Novello, y el rapero ecléctico nacido en Atlanta, J.I.D.

Jon Batiste dijo “Estoy orgulloso de asociarme con Coca-Cola para compartir un mensaje de aliento y humanidad con el mundo a través de mi música. La plataforma Coke Studio hace un gran trabajo al aprovechar su alcance global para reunir a artistas de diferentes culturas en la celebración de nuestras diferencias culturales y la máxima unidad de todos nosotros. Este es un enfoque no tradicional e innovador que hemos tomado, y me pareció muy orgánico simplemente hacer lo mío de World Music Radio”, dijo.

“Cuando escribí “Be Who You Are (Real Magic)”, me inspiré para crear un himno que capturara la Magia de Verdad que sucede cuando nos reunimos siendo auténticos. El himno presenta a nuevos amigos míos de todo el mundo, estos artistas fenomenalmente especiales NewJeans, Camilo, J.I.D y Cat Burns. Realmente nos divertimos mucho y espero que la gente de todas partes sienta la vibra”, agregó.

Además de la música, Coca-Cola lanzará su primera tienda de discos de realidad aumentada de COKE STUDIO™ en el hub digital: https://www.coca-cola.com/cokestudio- que contará con un álbum inmersivo y una experiencia digital móvil inspirada en el video musical “Be Who You Are (Real Magic)”. En este mundo virtual, los fanáticos podrán ingresar al mundo del video, que contará con un avatar de Jon Batiste que guiará a los usuarios para escuchar canciones, jugar, acceder a contenido de artistas y detrás de escena, así como también a premios exclusivos.

Pratik Thakar, Director de Estrategia Global y Creatividad para Coca-Cola™ comenta “Real Magic tiene que ver con celebrar lo que sucede cuando diferentes personas se unen siendo auténticas. La plataforma COKE STUDIO™ es la verdadera representación de eso, con los increíbles artistas que hemos reunido para ofrecer un programa que es más grande y audaz que antes.”

“La verdadera colaboración entre artistas de diferentes culturas, géneros y orígenes, lo que llamamos ‘colisiones’ creativas, está en el corazón de nuestra plataforma COKE STUDIO™. Nuestro objetivo con este programa es siempre estar impulsados por la música y priorizar el rol de los fanáticos, para ofrecer música única y experiencias musicales de vanguardia”, dijo.

La plataforma COKE STUDIO™ es un espacio para la verdadera creación y colaboración sin fronteras entre artistas musicales emergentes y establecidos a nivel mundial. Curado en colaboración con Universal Music Group, el líder mundial en entretenimiento musical ofrece la excepcional oportunidad para que artistas de todo el mundo colaboren creativamente y experimenten con sonidos de diferentes culturas, fusionando géneros para crear nueva música y llegar a audiencias globales, ya sea llevando la música punjabi a los Estados Unidos o los ritmos sudafricanos a la India.

Coca-Cola también anuncia hoy que los artistas de colaboración para las “colisiones” musicales de COKE STUDIO™ 2023 serán:

Camilo (Colombia)

NewJeans (Corea)

J.I.D (Estados Unidos)

Cat Burns (Reino Unido)

Imagine Dragons (Estados Unidos)

Sam Smith (Reino Unido)

Diljit Dosanjh (India)

Evdeki Saat (Turquía)

Inner City Youth Orchestra of Los Angeles (Estados Unidos)

Nasty C (Sudáfrica)

Jessie Reyez (Estados Unidos)

Shae Gill (Pakistán)

Shreya Ghoshal (India)

XIN LIU (China)

Zack Tabudlo (Filipinas)

Afroto (Egipto)