Joaquín Sabina cumple 70 años y estas son sus mejores canciones para celebrarlo [VIDEOS]

Hoy, 12 de enero, Joaquín Sabina cumple 70 años. El destacado cantautor español es conocido en el mundo por su voz inconfundible ronca y sus bellas letras.
Este martes, el día de su cumpleaños, te brindamos lo mejor de su repertorio para que puedas celebrarlo solo como él lo haría.
1. PRINCESA
2. 19 DÍAS Y 500 NOCHES
3. CONTIGO
4. NOS SOBRAN LOS MOTIVOS
5. Y NOS DIERON LAS DIEZ
6. BARBI SUPERESTAR
7. Y SIN EMBARGO
8. MÁS DE CIEN MENTIRAS
9. ROSA DE LIMA
10. PECES DE CIUDAD
11. DIEGUITOS Y MAFALDAS
12. YO ME BAJO EN ATOCHA
13. DONDE HABITA EL OLVIDO
14. UNA CANCIÓN PARA MAGDALENA
15. DELIRIUM TREMENS (CON FITO PÁEZ)
16. LOLA SOLEDAD (CON ALEJANDRO SAENZ)
17. JOSÉ ANTONIO (A CHABUCA)
18. PASTILLAS PARA NO SOÑAR
19. POR EL BOULEVARD DE LOS SUEÑOS ROTOS
20. LA DEL PIRATA COJO
21. LA CANCIÓN MÁS HERMOSA DEL MUNDO
22. PACTO ENTRE CABALLEROS
23. QUIÉN ME HA ROBADO EL MES DE ABRIL
24. LO NIEGO TODO
25. PARTE METEOROLÓGICO
26. ASÍ ESTOY YO SIN TI
27. LLUEVE SOBRE MOJADO
28. NOCHES DE BODA
29. A MIS CUARENTA Y DIEZ
30. QUE SE LLAMA SOLEDAD
31. ESE NO SOY YO
32. RUIDO
33. CALLE MELANCOLÍA
34. DE PURÍSIMA Y ORO
35. AMOR SE LLAMA EL JUEGO
36. LOS CUENTOS QUE YO CUENTO
37. TODOS MENOS TÚ
38. AY CARMELA
39. CRISIS
40. VINAGRE Y ROSAS
41. EMBUSTERA