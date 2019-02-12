Hoy

Venezuela

Venezuela en crisis

Nombre del año 2019

Martín Vizcarra

Pedro Chávarry

José Domingo Pérez

Richard Concepción Carhuancho

Reforma de justicia

Keiko Fujimori 

Martín Vizcarra 

JNE 

Congreso de la República

Sporting Cristal

Universitario

Selección peruana 

Ricardo Gareca

Comisión Lava Jato

ONPE

Alan García

Congreso 

Cristiano Ronaldo 

Lionel Messi

lo último

Joaquín Sabina cumple 70 años y estas son sus mejores canciones para celebrarlo [VIDEOS]

El día de su cumpleaños te brindamos lo mejor de su repertorio para que puedas celebrarlo solo como él lo haría.

Redacción PERÚ21
Redacción PERÚ21

Hoy, 12 de enero, Joaquín Sabina cumple 70 años. El destacado cantautor español es conocido en el mundo por su voz inconfundible ronca y sus bellas letras. 

Este martes, el día de su cumpleaños, te brindamos lo mejor de su repertorio para que puedas celebrarlo solo como él lo haría. 

1. PRINCESA

2. 19 DÍAS Y 500 NOCHES

3. CONTIGO

4. NOS SOBRAN LOS MOTIVOS

5. Y NOS DIERON LAS DIEZ

6. BARBI SUPERESTAR

7. Y SIN EMBARGO

8. MÁS DE CIEN MENTIRAS

9. ROSA DE LIMA

10. PECES DE CIUDAD

11. DIEGUITOS Y MAFALDAS

12. YO ME BAJO EN ATOCHA

13. DONDE HABITA EL OLVIDO

14. UNA CANCIÓN PARA MAGDALENA

15. DELIRIUM TREMENS (CON FITO PÁEZ)

16. LOLA SOLEDAD (CON ALEJANDRO SAENZ)

17. JOSÉ ANTONIO (A CHABUCA)

18. PASTILLAS PARA NO SOÑAR

19. POR EL BOULEVARD DE LOS SUEÑOS ROTOS

20. LA DEL PIRATA COJO

21. LA CANCIÓN MÁS HERMOSA DEL MUNDO

22. PACTO ENTRE CABALLEROS

23. QUIÉN ME HA ROBADO EL MES DE ABRIL

24. LO NIEGO TODO

25. PARTE METEOROLÓGICO 

26. ASÍ ESTOY YO SIN TI

27. LLUEVE SOBRE MOJADO

28. NOCHES DE BODA

29. A MIS CUARENTA Y DIEZ

30. QUE SE LLAMA SOLEDAD

31. ESE NO SOY YO

32. RUIDO

33. CALLE MELANCOLÍA

34. DE PURÍSIMA Y ORO

35. AMOR SE LLAMA EL JUEGO

36. LOS CUENTOS QUE YO CUENTO

37. TODOS MENOS TÚ

38. AY CARMELA

39. CRISIS

40. VINAGRE Y ROSAS

41. EMBUSTERA

Te puede interesar

Tags Relacionados:

Joaquín Sabina

Hoy

Venezuela

Venezuela en crisis

Nombre del año 2019

Martín Vizcarra

Pedro Chávarry

José Domingo Pérez

Richard Concepción Carhuancho

Reforma de justicia

Keiko Fujimori 

Martín Vizcarra 

JNE 

Congreso de la República

Sporting Cristal

Universitario

Selección peruana 

Ricardo Gareca

Comisión Lava Jato

ONPE

Alan García

Congreso 

Cristiano Ronaldo 

Lionel Messi

lo último
Ir a portada