J Balvin fue el invitado de Jimmy Fallon, habló sobre su presentación con Beyoncé [VIDEO]

El intérprete de “Mi gente”, J Balvin , se presentó en el programa “The Tonight Show” de Jimmy Fallon y sorprendió al revelar un detalle sobre su presentación con Beyoncé en Coachella 2018.

J Balvin, quien será el primer artista latino en encabezar Lollapalooza el 3 de agosto en el Grant Park de Chicago, reveló cómo fue la propuesta para cantar con Beyoncé el año pasado.

El cantante colombiano señaló que si bien estaba nervioso, no tuvo mucho tiempo para meditar su decisión: “Ellos no lo planearon, me llamaron como cinco horas antes, yo estaba en mi cama viendo TV cuando se contactó conmigo el equipo de Beyoncé […] tomé el primer avión”.

J Balvin continuó hablando sobre su sentido de la moda y sobre cumplir su sueño que es cantar en español y conectar con las personas: “Es realmente hermoso la forma en que la gente reacciona a nuestra música, aunque no entienden lo que digo, sienten la vibra".

Posteriormente, J Balvin se unió con Sean Paul para presentar su single bilingüe “Contra la Pared”.