¡Atentos fanáticos de Shakira ! La cantante postergó su gira 'El Dorado'. Ella compartió un mensaje en su cuenta de Instagram , explicándole a sus fanáticos las razones para haber tomado esta decisión.

“Estos últimos cinco meses me he dedicado a la preparación de mi gira 'El Dorado'. (…) Sin embargo, a fines de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha", explicó inicialmente.

“Desde entonces, me entregué plenamente al reposo de la voz. (…) Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse absorbido aún, (…) y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, agregó.

“Me duele mucho no poder cantar este mes (…) Sobre todo por mis fans, que me acompañan en las buenas y en las malas, y merecen lo mejor de mí. En todos estos años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar. Por ello y con gran pesar, debo anunciarles que debo postergar mi gira europea 2018”, anunció.

A pesar de brindar esta noticia, la colombiana no ha dado detalles de en qué fecha se reprogramarán estas presentaciones, y esto ha generado expectativa en sus fanáticos peruanos. ¿Por qué? Ella tiene programada una presentación en nuestro país en enero del 2018.

Si la artista decide correr las fechas, es posible que el concierto se realice en los meses de abril o mayo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Shakira decida realizar estas presentaciones al fin de todas las fechas ya pactadas para el 2018.