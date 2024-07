La banda peruano-estadounidense Hunters of the Alps, liderada por el cantautor Mario Giancarlo Garibaldi, ha lanzado su nueva pista y video, ‘Dry run’, perteneciente a su próximo tercer EP titulado ‘Roma’. Este lanzamiento marca un capítulo emocionante e introspectivo en la música y en la carrera de la banda, explorando temas profundos y personales que resonarán con muchos oyentes.

“La canción surge de una introspección profunda y de la ansiedad que todos enfrentamos al tomar decisiones importantes en la vida”, dice Giancarlo Garibaldi, quien captura en su música la sensación de desasosiego y la constante pregunta de si hemos tomado el camino correcto. Con letras emotivas y una melodía evocadora, la canción explora el conflicto interno entre el arrepentimiento y la aceptación, reflejando la lucha personal por encontrar significado y dirección en medio de la tormenta de dudas y decisiones pasadas.

Para Mario Giancarlo, el próximo EP ‘Roma’ tiene una importancia particular en su carrera profesional. “Este disco representa una etapa crucial para nosotros como banda. Es un reflejo de nuestro crecimiento y de los desafíos personales y artísticos que hemos enfrentado. ‘Dry Run’ es solo el comienzo de un viaje musical que esperamos inspire a nuestros oyentes a reflexionar sobre sus propias vidas y decisiones”, dice.

La canción se destaca por su percusión constante, guitarras llenas de reverberación y una intrigante mezcla de sintetizadores que oscilan entre lo ominoso y lo edificante. Este tema es una progresión natural del sonido presentado en su segundo EP, ‘Today Mañana’ de 2022, y ofrece una visión anticipada de la amplitud musical que Hunters of the Alps desea compartir.

El videoclip, dirigido por Alex Blanco, es una colección de imágenes en movimiento capturadas en diferentes formatos durante un viaje desde Nevada hasta California. “Quería que el aspecto visual de la canción reflejara el viaje de la vida, y que a veces el viaje es el destino,” comenta Giancarlo. Las imágenes del video evocan un sentido de movimiento y descubrimiento, complementando perfectamente el tono introspectivo de la canción.

Con este lanzamiento, Hunters of the Alps continúa estableciéndose como una banda que no teme explorar temas profundos y personales a través de su música, conectando con su audiencia a un nivel más íntimo y reflexivo. Su próximo EP se perfila como un trabajo que no solo mostrará la evolución sonora de la banda, sino también la maduración de su enfoque lírico y temático. Los fans de Hunters of the Alps pueden esperar una colección de canciones que exploran las complejidades de la vida, el amor y la incertidumbre, todo presentado con el toque distintivo y emocional.





