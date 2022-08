Si hay una cantante que está haciendo suspirar a muchas personas es sin lugar a duda Ángela Aguilar, quien además de haber cautivado a sus seguidores, también rompió el corazón de algún personaje de la industria musical. Nos referimos a Gussy Lau, el cantautor con el que fue relacionada, luego que se filtraran fotos de ambos en situaciones muy comprometedoras.

A raíz de las imágenes que se divulgaron, muchos comenzaron a cuestionar el romance que se habría iniciado entre los artistas, toda vez que se llevan 15 años de diferencia; no solo ello, pues el joven había comenzado a trabajar en marzo del año pasado para los Aguilar y hubo quienes lo señalaron de hacerse conocido por este amorío.

“Ok, andamos juntos, porque para no hacer el cuento muy largo, tenemos saliendo un par de semanas. A los que les moleste mi edad, perdónenme la vida. ¡Qué delito! Les pido una disculpa, pero si a mi pareja no les molesta ¿por qué tengo que preocuparme por lo que piense un tercero?”, señaló en aquel momento el joven.

A pesar de que el acercamiento fue muy comentado, lo cierto es que al poco tiempo, ambos dejaron de frecuentarse; sin embargo, parece que el muchacho no ha podido arrancar de su corazón a la menor de la Dinastía Aguilar, toda vez que lanzó un tema que estaría dedicado a ella.

Cuando Angela Aguilar se presentó en el escenario durante la gala de la Persona del Año 2021 de la Academia Latina de la Grabación, en honor a Rubén Blades, el 17 de noviembre de 2021 (Foto: Valerie Macon / AFP)

LA CANCIÓN QUE LE HABRÍA DEDICADO GUSSY LAU A ÁNGELA AGUILAR

A través de su cuenta de Instagram, el cantante subió el video de su tema, que estaría dirigido a Ángela Aguilar, pues las letras mencionan un romance que vivió, pero que no pudo ser y tuvo que dejarla ir por su bien.

“De lejitos vas a ser mi gran amor”, escribió junto a los tres videos, donde entona con mucho sentimiento el tema. Él se encuentra tocando la guitarra y mirando el atardecer.

El cantautor trabajó con Christian Nodal, Calibre 50, y Grupo Firme (Foto: Gussy Lau / Instagram)

LAS LETRAS DE LA CANCIÓN

“Por todo lo que un día te quise/ y el gran cariño que aún te tengo/ dejaré que esto cicatrice/ y a ver de dónde me sostengo”, comienza diciendo.

“Es mejor que te suelte porque solo te hago daño/ Eres mucho para este perdedor/ Y no llores, ya vendrán mejores años/ De lejitos vas a ser mi gran amor”, continúa.

“Y te juro que te quiero como nadie/ Por eso es que ahora mismo yo me voy/ Me llevo todo lo bonito que en su momento me entregaste/ y te lo dejo por escrito no habrá quién pueda igualarte”, refiere.

“Pero es mejor que te suelte porque solo te hago daño/ eres mucho para este perdedor/ y no llores ya vendrán mejores años/ De lejitos vas a ser mi gran amor”, finaliza.