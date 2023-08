Nacieron en el ardor del rock alternativo de los años 90. Garbage , con sus oscuras letras y potente sonido, sazonado con la hipnotizante voz de Shirley Manson, se convirtió en una de las bandas más emblemáticas.

Ahora, con 30 años a cuestas, la banda formada por Manson, Steve Marker, Duke Erikson y Butch Vig regresan a Lima el 11 de setiembre para presentar su más reciente álbum, ‘Witness to your love’.

El disco, que da pie a la gira, salió a la venta en abril de este año y cuenta con tres canciones inéditas (’Witness to your love’, ‘Blue Betty’ y ‘Adam and Eve’) y un cover de Siouxie & The Banshees: ‘Cities in Dust’.

Garbage es conocida por sus sencillos éxitos como “Stupid Girl”, “Only Happy When It Rains” y “Push It”.

La primera vez que la banda llegó a Lima fue en diciembre del 2016 para el festival Vivo por el Rock 8. Su retorno ha causado tal expectativa que las entradas de las zonas A y B se agotaron en la preventa lanzada por Teleticket y la C está pronta a acabarse.





Garbage tocará solo en Mexico, Brasil y Perú. El Corcierto es organizado por Maste Live.