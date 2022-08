Juan Fernando Fonseca se encuentra en nuestro país a puertas de brindar su segundo concierto, tras tener una gran presentación en Arequipa. Este lunes 29 la cita es en el Arena Perú, algo por lo cual se encuentra entusiasmado. Así lo aseguró en una entrevista con Perú21, en donde nos contó más sobre sus inicios, la alegría de volver a los escenarios tras una dura pandemia, el significado de la música en su vida y muchos otros detalles de ‘Viajante’, su noveno álbum de estudio.

El cantatuor bogotano también celebra sus 20 años de carrera musical, algo que le da un carácter especial a su tour, que en Perú, lo acompaña grandes iconos de la música latina, como Gian Marco, Mike Bahía y Juanes.

¿Cómo te trató Arequipa en tu regreso al Perú?

Anoche tuvimos una presentación increíble en Arequipa con Gian Marco, Mike Bahía y Juanes. Estuvo increíble. Yo ya había ido a Arequipa, habíamos estado presentes en el mismo festival unos años antes y felices de regresar a Arequipa, de regresar a Perú, ha sido un país muy importante en mi carrera, muy generoso desde siempre y muy emocionado por el concierto que vamos a ofrecer este lunes en el Arena Perú junto con Juanes.

Juanes no es solo un colega en la música, sino un amigo...

Sí, somos buenos amigos hace varios años y bueno hacer este concierto aquí en este lugar es realmente muy especial.

Fonseca y Juanes con sus pasaportes arequipeños, en el backstage del Jardín de la Cerveza. Ambos cantantes mantienen una gran amistad que nació hace 20 años.

¿La amistad nació de la música?

Nació de la música hace, prácticamente, hace 20 años porque Juanes me invitó, al inicio de mi carrera, a abrir un concierto de él en Bogotá cuando yo apenas estaba arrancando. Desde ahí nos conocimos y nos volvimos buenos amigos años después de eso, pero sí, nació de la música.

Viajante es un álbum que llega después de la pandemia. ¿Tiene un significado importante para ti debido a ello?

Es una manera interesante y bonita también de verlo, Viajante también es eso, es como, después de esta pausa que nos puso la vida en el camino, es como abrir las alas y volver a nuestro mundo, a nuestros escenarios, a estar de un lado al otro. Viajante también es mi forma de celebrar mis 20 años de carrera. Este nuevo tour tiene un significado muy especial por muchas razones pero esa en particular me encanta.

¿Cómo experimentaste el regreso a los escenarios tras la pandemia?

Fue alucinante. Yo me acuerdo el primer concierto, eso sí nunca se me olvidará, fue el 12 de agosto de 2021 en Los Ángeles, en un lugar que se llama Wiltern. Tocamos con Andrés Cepeda en nuestra gira Compadres. Ese fue el primer concierto casi dos años después sin volver a un escenario. Fue muy impresionante y por eso no se me olvidará nunca.

Fonseca regresó a los escenarios tras la pandemia en el tour 'Compadres', junto a Andrés Cepeda.

¿Cómo se inicia tu relación con la música?

Realmente yo creo que todos venimos a este mundo como con un chip en la cabeza de algo puntual, en mi caso fue la música porque desde muy niño siempre ha sido mi obsesión y mi pasión. Siempre he tenido la música como parte de mi vida. Inicié cantando en un musical, de estos como de niños, en Bogotá, a los cinco años y desde ahí siempre he estado relacionado a la música en distintos proyectos, en bandas de rock, en la orquesta del colegio, hasta Zarzuela hice en un momento dado, como a los 18 años. Arranqué mi carrera como solista con mis canciones pero siempre, desde muy niño, siempre con la música de por medio.

¿Tu familia te apoyó en tu carrera musical?

Siempre. Eso para mí fue muy importante porque nunca tuve que andar convenciendo en la casa a mis papás a que me dejen hacer música, sino al revés, siempre fue un apoyo al 100%.

¿En simples palabras, qué es la música para Fonseca?

La música es mi pasión, mi obsesión y es mi tormento.

¿Hay alguna canción que tengas y sea especialmente significativa para ti?

Todas tienen parte de mí sin duda, pero ‘Ven’, por ejemplo, es una canción que quiero mucho, significa mucho en mi vida, mi carrera, es una canción muy personal. Así puedo nombrar muchas otras como ‘Te mando flores’, ‘Eres mi sueño’ y ahí empieza una lista gigante, porque todas tienen algo que ver y son parte de mi vida.

Te mando flores tiene una connotación personal

Claro sí, 100% personal porque es una canción que le escribí a mi esposa Juliana, que en ese momento era mi novia y era un momento en que ella vivía en España y nos íbamos a reencontrar después de varios años que ella vivía por fuera, entonces, tiene un significado personal muy importante.

¿Ella sabía que la canción era para ella?

Claro. Siempre supo que la canción era para ella.

¿Tienes algún referente musical, alguien en quien, en tus inicios, hayas tenido muy presente?

Muchos. Pero puedo hablar, por ejemplo, que Juan Luis Guerra tal vez ha sido de las grandes inspiraciones en mi vida y uno de los grandes modelos a seguir. Pero muchísima gente, desde George Michael, Guns and Roses, Los Prisioneros, Hombres G, Soda Stereo, una lista gigante de gente que me ha influenciado en mi vida y carrera.

¿Te consideras un romántico?

A través de mi música sí, 100%. Tal vez en mi día a día, la gente quizá se imaginaría que soy el más expresivo en ciertas cosas y no, al revés, soy como que más introvertido en esas cosas. Pero a través de mi música definitivamente sí.

¿Imaginas un mundo sin música?

No, no me imagino el mundo sin música. Nos va marcando las etapas de la vida, acompañando. La música la tienes siempre, todos los días en algún lugar escuchas música, y te acompaña. No me imagino el mundo sin música.

¿Qué planes tienes a futuro tras ‘Viajantes’?

Ahora estamos en nuestro tour Viajante, casi que arrancándolo, por eso es tan especial estar aquí en Perú en este momento porque estamos arrancando. Estamos además con un tour con el que vamos a ir hasta, por lo menos, agosto o julio del próximo año. Apenas se lanza un álbum, pues arranca el proceso creativo del siguiente, entonces hasta ahora empezando a pensar en cual será ese próximo álbum pero ahora estamos dedicados a el tour Viajante.

Fonseca en el Arena Perú

Fonseca ofrecerá su segunda presentación en el Arena Perú en Lima este lunes 29 de agosto, en donde compartirá escenario con cantantes de la talla de Juanes, Gian Marco y Mike Bahía.

“Viajante” es la producción discográfica número 9 de Fonseca y en ella, presenta su música a través de diferentes paisajes e historias con un total de 10 temas. Fue concebido en tiempos de incertidumbre, en los que una inmensa parte de los creadores de música estuvieron lejos de los escenarios, y fue finalizado recientemente con el regreso a la nueva normalidad.