Confirmado. La cuarta edición del festival de música electrónica ‘Yo Amo los 90s’ se realizará este 15 de febrero en la explanada del Parque de la Exposición. Este evento reunirá nuevamente a los mejores y recordados exponentes del género eurodance.

Para esta oportunidad, se contará con cuatro artistas que dejaron huella. Se trata de 2 Unlimited, Fun Factory, Captain Hollywood, Pharao y Ku Minerva.

Fun Factory es una agrupación proveniente de Alemania se mantiene vigente con sus miembros originales desde 1992, se hizo mundialmente conocida con éxitos tales como ‘Close to you’, ‘I wanna B with U’, ‘Take your chance’ y más. Ha recibido discos de Oro y Platino y ha vendido más de 22 millones de discos en todo el mundo.

Captain Hollywood es un proyecto musical que se inició en Alemania en 1992 y a la fecha ha vendido más de 5 millones de copias. Entre sus canciones más populares se encuentran ‘More & More’, ‘Impossible’ y ‘Flying High’.

Pharao es una agrupación que se fundó en 1993 y es originaria de Alemania. Sus canciones encabezaron los charts de varios países europeos como Austria, Suecia, Suiza y, por supuesto, Alemania. Sus canciones más sonadas son ‘I show your secrets’, ‘There is a Star’ y ‘Temple of love’.

Ku Minerva es una cantante española que se hizo conocida en 1995 y es considerada una de las mayores representantes del dance hispano. Sus canciones más sonadas son ‘Llorando por ti’, ‘No seas malo’ y ‘Promesas'. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.