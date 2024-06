Mientras el amor exista, Los Doltons estarán ahí para cantarlo. La mítica banda peruana formada a mediados de la década del 60 continúa cautivando los corazones de muchas generaciones, hoy de la mano de Fernando Bolarte Jr. (al medio en la fotografía), hijo del baterista y uno de los fundadores del grupo. Le cantan a sus seguidores de antaño y a los más jóvenes.

¿Cómo decidiste continuar el legado?

Cuando mi padre falleció, Los Doltons no estaban sonando mucho, y me preguntaron si iba a continuar. Lo pensé bastante, me dijeron que iban a entender si decidía no seguir, porque es una responsabilidad grande. Lo enfoqué como una empresa, un proyecto. Unimos a Félix Berenguel en la batería y elegimos a Hernán Escalante como cantante principal, rearmando el grupo. Es un trabajo duro y continuo que ha sido apreciado, lo notamos en las redes mismas y las presentaciones; empezamos con tres o cuatro presentaciones al año y ahora estamos full, en Lima y en provincias.

Antes lo veías de afuera, ahora eres parte del grupo. ¿Cómo se siente?

Es distinto cuando estás en el escenario, el cariño de la gente, la multitud que va y corea las canciones, cómo expresan sus emociones, es lindo porque muchos tienen recuerdos de su vida relacionados con temas de Los Doltons, lo han hecho parte de sus vidas. Me di cuenta del gran impacto que dejó el grupo no solo en las generaciones de antaño, sino en las siguientes, es increíble, precioso.

Han llegado a nuevas generaciones.

Es impresionante, porque hemos sacado música de los años 60 y no solo nos van a ver personas de esas épocas, sino que sus hijos y sus nietos llegan a las presentaciones, cantan nuestras canciones, música que sonaba hace más de medio siglo, las primeras presentaciones me impactaron mucho.

La nueva ola se mantiene.

Los Doltons le cantaron siempre al amor, es lo que les dio y nos dio la vida, nunca pasa de moda. “El último beso” fue elegida la canción del siglo el año 2000 en uno de los festivales de música que se hacían por esos tiempos a nivel nacional. En 1967 fueron elegidos la mejor banda en Latinoamérica por Billboard, no es poco lo que hizo la agrupación.

¿Hay planes de internacionalizar a Los Doltons?

Estamos enfocándonos en Bolivia mediante redes sociales y contactando a radios locales, de momento. Los Doltons están registrados en Indecopi como marca registrada, igual que en Canadá, además la estamos tramitando en los Estados Unidos. En Perú y Canadá nadie puede usar el nombre sin autorización.

¿Por qué los originales no hicieron presentaciones en el extranjero?

En ese tiempo los hijos tenían que estudiar en la universidad para ser profesionales, porque se respetaba mucho a los padres que les daban esa posibilidad. Una vez le pregunté eso a Javier Román y me dijo: “Si le decía a mi padre que iba a tocar en Estados Unidos un par de meses, me botaba de la casa, me desheredaba, me quitaba el apellido”, y por eso no salieron, solo a Bolivia que era una gira más corta, pero no más.

¿Mantienen contacto con los exintegrantes?

Claro, hasta ahora hablamos con ellos. Con mi tío Walter Bolarte, por ejemplo, hablamos del grupo, de cómo vamos, todo bien, lo mismo con Javier, con César Ichikawa, que siempre desayuna con Hernán. No tenemos problemas con nadie, siempre nos piden que continuemos con la responsabilidad del caso, ellos están felices porque se estaban olvidando un poco de ellos, pero ahora la gente los recuerda más. Ojo, nosotros pagamos a Sony Music y a Apdayc, los originales reciben sus regalías, es lo justo, es gracias a ellos que tenemos esto por lo cual trabajamos duro y con alegría.

¿Cómo está César Ichikawa?

Está bien, se ha alejado del mundo artístico por temas de edad, vive tranquilo con su familia que lo cuida mucho, ya le ha dado su bendición a Hernán para continuar siendo la voz de Los Doltons (risas), pero sí, conversa con él, le da consejos.

Una marca con tanta historia debe haber tenido problemas.

Hay gente que quiso usar el nombre para lucrar, empresarios que, cuando mi padre falleció, quisieron hacer shows con este nombre, pero es una marca registrada, no pueden hacerlo sin autorización. Hemos tenido problemas con ese tema, no se muestra mucho respeto a los artistas de la época, es importante darles el lugar que merecen. Estamos haciendo respetar el nombre de los originales Doltons.

¿Tienen ‘haters’?

Como todo en la vida, hay cosas buenas y malas, gente que apoya y otra que agrede. Al principio en redes había personas que hablaban mal porque pensaban que éramos imitadores, pero luego entendieron nuestro trabajo. Yo les dije a los muchachos, voy a poner a Los Doltons tan arriba, que los detractores no van a alcanzarnos.

¿Qué se viene?

Ya tenemos un programa en televisión desde el sábado 29 de junio en Conecta2 Televisión (cable); nació en la radio y se llama: Al Ritmo de Los Doltons, que tenía una audiencia de casi 2 mil personas en cada programa. Hay muchos planes. Tenemos pendiente hacer un concierto con Eva Ayllón, ella es fanática de Los Doltons, así lo dijo en una encuesta en Twitter; incluso, su hermana nos contrató para una sorpresa por su cumpleaños, se emocionó hasta las lágrimas, no lo sabía; así es que quisiéramos compartir escenario con ella.





“Soy Fernando Bolarte, hijo de uno de los fundadores de Los Doltons y decidí, hace más de dos años, continuar con la agrupación, tal como lo hizo mi padre en el pasado, junto a Carlos Arteaga y Mario Gutiérrez (en la foto), quienes son el alma de la actual formación”.

“Soy ingeniero de sistemas, cada uno de los integrantes tiene su profesión. Hernán Escalante, que es el vocalista, es doctor. Siempre adaptamos nuestros horarios y pendientes para poder hacer las presentaciones juntos. Somos una familia, siempre nos damos la mano”.

“Tenemos una amistad linda con Los Iracundos de Uruguay, con quienes hemos tenido ya varias presentaciones. Nuestras historias tienen bastantes similitudes, porque es también el hijo del baterista original quien decidió seguir con el legado del grupo. Colaboraremos nuevamente este 25 de julio en Lima”.





* 14 de Junio, Sargento Pimienta (Barranco)

* 15 de Junio, Roma Café Lounge ( Huancayo)

* 17 de Junio, Bar122 (Jesús María)

* 25 de Junio, Pacasmayo, La Libertad

* 30 de Junio, Centro de Convenciones Bolívar (Pueblo Libre)

* 25 de Julio, Auditorio del Colegio Guadalupe (Lima) con los Iracundos de Uruguay





Redes oficiales: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube





