Cada 22 de agosto es una fiesta para los ‘Salmoneros’. El cantante argentino Andrés Calamaro nació hace 57 años en Buenos Aires y se ha convertido en uno de los músicos más importantes de Latinoamérica.

Andrés Calamaro debutó con el grupo ‘Raíces’, pero logró su notoriedad de la mano de ‘Los Abuelos de la Nada’ al lado de Miguel Abuelo. En los años 90 se mudó a España y formó parte de ‘Los Rodríguez’ donde remarcó su estilo. Para 1997 decidió emprender su camino como solista y ‘Alta Suciedad’ es el primer disco que lanza.

‘Paloma’

“Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte”.

“Porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando”.

‘Me estás atrapando otra vez’

“Eres un ángel maldito, eres la dama más cruel. Un arma de doble filo, contigo solo puedo perder”.

“Te extraño cuando llega la noche, pero te odio de día. Después me subo a tu coche y dejo pasar la vida”.

‘Tuyo siempre’

“No me importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida”.

“Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte, si me das otra oportunidad”.

'No se puede vivir del amor’

“Una guerra no se puede ganar con amor, lo dijo la chica que te dijo que no”

“¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón, no se puede vivir del amor”.

‘Por mirarte’

“Por mirarte perdí las esperanzas de poderte volver a enamorar. Un segundo que me cambió la vida, un instante que nunca olvidaré”.

“Por mirarte cruzando esa avenida. Undesfile de rizas me atrapó”.

‘No me pidas que sea un inconsciente’

“Si te busco en el agua de mi boca, si te veo en el fondo de mis ojos. No me pidas que no sea un inconsciente”.

“Y escribo otra estúpida canción de amor y si me gusta y le pongo melodía. Si te digo que por vos no me salía, no es mentira. Aunque mienta fácilmente”.

‘Pasemos a otro tema’

“La casa está vacía y fría. La ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó”.

“Ella es tan formal, que nunca te va a perdonas. Mejor no hablar de eso, pasemos a otro tema”.

‘Ok, perdón’

“Supongo que dolió un poco, si fue la primera vez, pero hay que ser fuerte contra la corriente también”.

“Cuántas veces me dijeron que no a mí y sobreviví. Dame la vano y ven, que te enseño a perder”.

‘Días distintos’

“Los hombres no piensan solamente en dos cosas, esos son los que tienen un solo corazón”.

“Mira que la revoluciones de los corazones no perdonan, pero tampoco tienen perdón. No sé si prefiero días iguales a días distintos”.

‘Mi enfermedad’

“Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad”.

“Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad”.