¿Qué es exactamente el trap que cantan Anuel AA, Karol G, Bad Bunny y otros artistas?

En los últimos años, la palabra “trap” suena en todos lados. Este estilo musical suena en las radios, playslists, conciertos de música, etc. Es el género musical urbano de moda. Esta mezcla el rap, hip hop y dubstep; sus letras son fuertes, con contenidos inspirados en la calle. Pero, ¿qué es el trap realmente? Y ¿por qué tiene tanto éxito?

Algunos pueden confundir fácilmente el trap con el reggaetón, pero no es igual. De hecho, esta vertiente musical tiene contexto socio-cultural diferente. Nació en el sur de Estados Unidos en la década de los noventa, cuando los raperos de Atlanta empezaron a mezclar los ritmos del hip hop con la música electrónica.

Su nombre proviene de la palabra que usan los estadounidenses para referirse al lugar donde venden drogas ilegales, y de ahí mismo viene el estilo lírico del género: el trap habla de calle, drogas, sexo y violencia, sin censuras ni tapujos.

Además se caracteriza por la voz distorsionada del cantante con la ayuda del Autotune, procesador de audio que ayuda a borrar inexactitudes y errores en las afinaciones de los artistas. Sin embargo, para los que utilizan esta herramienta, el Autotune da un sonido oscuro y envolvente que se suma a las letras callejeras.

El trap se diferencia de otros géneros por su ritmo, arreglos electrónicos densos y sombríos. Puede ser muy lento y a la vez rápido. Mantiene una fuerte influencia del hip hop, tanto estética como técnicamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos su métrica es considerablemente más sencilla que la del rap tradicional, al punto de ignorar completamente la medida de los versos o rima en algunas ocasiones. Por lo que lo importante no son las notas musicales, sino los efectos sonoros. Esta es la mayor diferencia entre ambos géneros.

EL TRAP EN ESTADOS UNIDOS

El trap aparece en la década de los 90 en las letras de raperos procedentes del sur de Estados Unidos, de Atlanta, específicamente. En este contexto, el término “trap” hacía referencia a las partes de las ciudades donde se concentraba el narcotráfico, siendo este el ambiente que se trataba en sus letras. Sobre esta base y las peculiaridades estilísticas del hip hop sureño, como una mayor orientación hacia la pista del baile, se fue construyendo el género a lo largo de años hasta lo que hoy conocemos.

Three 6 Mafia, Ghetto Mafia, UGK, Outkast y Goodie Mob fueron de los primeros en usar este estilo en su música siendo considerados los padres del trap.

A mediados de los años 2000, el número de raperos dedicados al trap aumentó, empezando a ser reconocido después del éxito de varios álbumes y singles con letras que cubrían temas sobre la vida en el ‘guetto’, el tráfico de drogas y la lucha por el éxito social.

Varias personalidades del Southern Rap, como T.I., Young Jeezy, Gucci Mane, Yo Gotti y Rick Ross produjeron éxitos que comenzaron a aparecer más fuertemente en discos de mezclas y en emisoras de radio fuera de los Estados Unidos.

Diez años después de ese episodio, apareció la segunda ola de artistas del trap, alcanzando el top de los Billboard y ayudando a aumentar la popularidad del género musical. El productor y pionero del trap Lex Luger ganó mayor popularidad y produjo, en 2010 y 2011, más de 200 canciones, incluyendo singles de raperos como Rick Ross (‘BMF (Blowin' Money Fast)’ y Kanye West y Jay-Z (‘H*A*M’).

Los raperos que popularizaron y comercializaron este género musical fueron Rick Ross, Chief Keef, Future, Waka Flocka, Young Thug, Young Whisper y Kanye West. De ellos, salió el sonido característico del trap y recorrió gran parte del mundo. En la actualidad, Lex Luger y 808 Mafia son considerados los pioneros del trap moderno, incorporando sonidos más intensos, hit hats de alta velocidad, teclas de sintetizador y la orquestación de metales, cuerdas, instrumentos de viento y teclados.

EL TRAP EN ESPAÑA

El trap llegó a España entre el 2008 y 2010 con unos primeros acercamientos al estilo con grupos como Wase & J. Sánchez, Torrico, D. Gómez, Daviz Logic, Urban P, Trad Montana y Etilic Maffia. Sin embargo, fue recién en 2012 que apareció el trap como género musical haciendo que artistas ‘underground’ tomen mayor notoriedad.

Fue Mala Rodríguez y Steve Lean quienes introdujeron el género en la escena española luego de interpretar uno de sus temas con este estilo en la edición del festival Sónar del 2015.

Este grupo (y otros que fueron apareciendo a medida que el género musical iba ganando adeptos) reflejó la sociedad actual en sus canciones y eso hizo que millones de jóvenes se sintieran identificados con el trap cada vez con más fuerza.

Los traperos y grupos de trap más reconocidos de España son:



Los Santos (Yung Beef, Kaydy Cain, Khaled, Steve Lean)

Cecilio G

Kidd Keo

Moonkey Tana

C. Tangana

Congo Team (Ak27, JoelRD, Rxbert Denirx, SO GOOD, zoman, White Bullet)

Damed Squad

Recycled J

Bad Gyal

PAWN GANG

Placide Jr.

B E J O

Pedro LaDroga & Skyhook

La Zowi

La Favi



Actualmente, el trap acapara los espacios en los medios de comunicación, dejando atrás a otros estilos más comunes, como ya sucedió en Estados Unidos y Latinoamérica.

EL TRAP EN LATINOAMÉRICA

Ya hemos podido ver que el trap no es un género nuevo; sin embargo, tanto a España como a esta parte del continente, llegó hace poco, pero con su arribó ha logrado arrasar casi toda la industria musical.

No hay una fecha exacta de cuando empezó el trap en esta parte del planeta, pero uno de los primeros acercamientos al género fue en 2006 en Puerto Rico, con los cantantes como Messiah, Arcángel, Ñengo Flow, Yaga & Mackie, Randy y De La Ghetto. Si bien por esa época las canciones de estos artistas tenían el estilo del trap, no se hablaba aún de este subgénero, pues no se tenía conocimiento del mismo y se lo relacionaba con un simple reggaetón.

La popularidad del movimiento trap en Latinoamérica se renovó durante 2012 junto con el impacto internacional que significan los cantantes de Puerto Rico, Colombia, República Dominicana y Venezuela.

Posteriormente, el trap alcanzaría mayor acogida con la aparición de cantantes como Bad Bunny, Ozuna, Anuel AA, Bryant Myers, etc.; llegando a impactar en artistas con más trayectorias, como Daddy Yankee, Nicky Jam, J Balvin, Maluma, entre otros.

Pero fue el puertorriqueño Bad Bunny quien ha llevado a la cima del éxito al trap. Logró ingresar quince canciones en la lista Hot Latin Songs en 2017 y en 2018 logró posicionar 27 en el mismo ranking, contando con numerosas participaciones con artistas como Will Smith, Cardi B y Drake y la publicación de su disco X 100pre a fines de ese año.

En tanto, Anuel AA, junto con Bryant Myers y Noriel, acrecentó la popularidad del género, y es considera en la actualidad como el ‘rey del trap’. Además, la incursión del cantante urbano hizo que muchos otros cantantes del reggaetón, como su pareja Karol G, también empezaron a graban y lanzar canciones de trap.

En la actualidad, la canción de Anuel AA con Karol G y las de Bad Bunny son los traps más reproducidos en las plataformas musicales, poniendo al género en uno de los preferidos por muchos.

Finalmente, cabe señalar que el trap ha llegado al resto de países de América Latina, siendo Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y México los que más explotan el género. Y en menor proporción en Perú, Bolivia, Ecuador y el resto de países.