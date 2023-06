Este lunes, falleció la cantante y compositora brasileña Astrud Gilberto a los 83 años. La interprete de Garota de Ipanema, canción con la que le ganó los Grammy a los Beatles, dejó este mundo en su residencia en Filadelfia, Estados Unidos.

“La vida es linda, como dice una de sus canciones, pero hoy les traigo una triste noticia: mi abuelita ahora está en el cielo junto a mi abuelito João Gilberto”, informó la nieta de Astrud Gilberto en una publicación mediante sus redes sociales.

La familia de Astrud Evangelina Weinert, que falleció dentro de su casa, avisó que la cantante será cremada en Estados Unidos. La artista, que absorbió el apellido de su esposo João Gilberto (1931 - 2019), deja dos hijos y dos nietas en esta mundo.









¿Quién es Astrud Gilberto?

Astrud Gilberto es una cantante y compositora brasileña nacida en Salvador, Bahía. Artista de Bossa Nova, similar al jazz americano, alcanzó la fama mundial cuando en 1965, junto a su esposo João Gilberto, vencieron a los Beatles en los Grammy en Estados Unidos.

El premio a canción del año de la sétima edición de los Grammy se lo llevó Garota de Ipanema por encima de I want to hold your hand de la banda británica The Beatles, quienes ya dominaban la industria mundial de la música desde el año anterior, 1964.

The Girl From Ipanema (1965), Grammy a grabación del año (Captura de pantalla: grammy.com).





Asimismo, Getz/Gilberto, álbum que contenía la canción The girl from Ipanema, también fue premiado como el mejor del año. Este disco fue compuesto por Astrud y João Gilberto y contó con arreglos del cantante de Música Popular Brasileira (MPB), Tom Jobim.

The Girl From Ipanema (1965), Grammy a álbum del año (Captura de pantalla: grammy.com)





Finalmente, vale precisar que Astrud Gilberto fue la primera artista femenina en recibir el trofeo principal de grabación del año, siendo predecesora de cantantes actuales como Whitney Houston, Amy Whinehouse, Billie Eilish o Adele, entre otras.





