La noche del pasado miércoles 20 de marzo la tribuna norte del Estadio Nacional se vistió de colores, destellos, pero sobre todo amor. Sam Smith ha demostrado que, para llegar al corazón de sus fans, más que fanfarria, se necesita honestidad brutal, y un alma en carne viva que suda y vibra con ellos.

La noche arrancó a las 9:30. Un imponente cuerpo desnudo gigante y tatuado yacía boca abajo en el escenario. Tras los bailarines que marcaron el ritmo, apareció Smith enfundado en negro y con gorro de cuero. Arrancó con Stay with me. Luego de la cual, visiblemente emocionado dijo al público: “Conocen la canción, cántenla”. Desde los primeros versos de I’m not the only one el público se tomó a pecho el pedido de Smith y su canto se volvió casi tan poderoso como su voz.

Sam Smith en Lima. (Javier Zapata)

“Lima, ¿cómo te encuentras? Es una hermosa vista la que tengo acá. No puedo decirles cuánto significa para mí y para nosotros estar en su país por primera vez y tener esta recepción. Es increíble. Su energía aquí es increíble. Lo siento mucho que nos tomara tanto tiempo venir, pero les prometo, ahora que estamos aquí, vendremos tanto como podamos”, dijo un conmovido Smith luego de la tercera canción, Like I can.

Sin dejar de pasar sus ojos por el público, contó que este es el primer show completo que daban, puesto que hasta el momento se habían presentado en festivales. Antes de continuar, dijo: “Realmente necesito decires de lo que trata este show. Este show trata de libertad, libertad de vestirte como quieras, libertad de cantar como quieras cantar y libertad de ser quien eres, cada uno. Vamos a divertirnos. Tomen agua porque hace calor, hagan amigos. Los amo mucho”.

Sam Smith en Lima. (Javier Zapata)

Los bailarines se lucieron, así como la banda, pero la actitud de Sam fue lo que cautivó. En otro momento del concierto apareció luciendo un vaporoso vestido negro con los hombros descubiertos. “¿Les gusta mi vestido? Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Están bien? Este año 2024 es un año muy especial para nosotros porque cualquiera que ha estado conmigo desde el día uno puede entender que este año se cumplen 10 años desde mi primer álbum. Este es mi primer décimo aniversario”.

Luego, Smith se tomó un momento para presentar a Ladonna, su amiga, con quien arrancó un dueto poderoso. “Esta parte es mi favorita porque cada noche le doy la bienvenida a una de mis mejores amigas, alguien a quien no me puedo imaginar nunca en mi vida estar en el escenario sin ella. Tiene la voz de un ángel y es un ángel. Todos por favor den la bienvenida a mi bella amiga Ladonna”, dijo antes de presentarla.

Cerró la noche con una poderosa Unholy, donde su voz y la de sus coristas lucieron impecables. Una noche de brillo, talento y, qué duda cabe, de la mejor energía simbiótica gracias a la productora Master Live.

Sam Smith en Lima. (Javier Zapata)





