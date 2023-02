Luego de haber tocado en nuestro país dos veces, la icónica cantante LP, creadora de ‘Lost of You’, volverá al Perú como parte de una gira latinoamericana, que también incluye países como Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina y Paraguay.

La empresa productora, Artes Perú, confirmó este sorpresivo concierto que está programado para el 20 de febrero en el Anfiteatro del Parque de la exposición. Las entradas podrán ser adquiridas a través de Teleticket.

Perú21 conversó con LP, quien nos contó detalles sobre este esperado concierto y sus opiniones sobre la música.

¿Cómo te sientes de regresar otra vez a Lima? ¿Cómo sentiste al público peruano en tus conciertos anteriores?

Estoy muy contenta. La última vez que vine aquí fue el último show en el tour, y lo pasamos genial. Lo más gracioso es que mi exnovia, en quien basé “Lost of you”, justó había ido al concierto para celebrar su cumpleaños con unos amigos, y me vio. Fue toda una sorpresa, ya que nunca antes ella había escuchado en vivo “Lost of you” [ríe] Pero no fue un problema, porque acabamos siendo buenas amigas, le gustó en todo caso. Me gustó mucho Lima, los fans, la comida, los locales... Todo es encantador.

¿Qué disfrutas más? ¿Los conciertos íntimos, los festivales, los grandes escenarios...?

Me gustan todos la verdad. Los grandes, los pequeños... Aunque lo mejor es cuando puedo verlos a todos. Claro, tampoco algo tan pequeño, pero también cuando se llega a los 30 mil, 40 mil, es algo increíble, imaginar tantas personas escuchando a la vez. No tomo preferencias, pero sí siento que hay más control cuando hay menos personas, en espacios pequeños.

Prefieres las presentaciones más íntimas, menos numerosas

¡Esa es una buena forma de verlo! Pero sí, como que prefiero la intimidad, puedo controlar a una audiencia menor... Aunque para mí, el concepto de intimidad es como 3 mil [ríe].

¿Y qué parte de tu trabajo disfrutas más? Escribir canciones, grabar y producir, estar en el escenario...

Ah, todas me gustan. Creo que están íntimamente unidas. Siempre recuerdo desde donde empezó, y es emocionante pensar que la canción empezó tan pequeña y ya se hace realidad. Justo estoy ahora con una nueva canción, que la sacaremos este año, y bueno, no puedo recordar todas, pero estoy muy emocionada con esta nueva canción, es una de mis favoritas. Es una experiencia increíble, ver la creación y origen de las canciones. Mañana tocaré en una fiesta de los Grammys, tocaré una de estas canciones y cuando estaba practicando me emocioné, pensando que ya iban a “cobrar vida”. Y me siento tan afortunada de vivir eso, escribir y cantar canciones.





DATOS:

El concierto se dará el 20 de febrero en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Las entradas se pueden obtener en la página de Teleticket.

La artista estadounidense presentó su sexto y celebrado álbum Churches (2021). El primer sencillo del disco, “The One That You Love”, generó más de 30 millones de visitas en Youtube y más de 464 millones de escuchas en Spotify. Su segundo sencillo, “How Low Can You Go”, tiene más de 124 millones de reproducciones en Spotify, más de 8,8 millones de visitas en YouTube y está entre las 3 canciones más añadidas de la radio Triple-A.