El pasado 18 de mayo, The Rasmus rompió con todo estereotipo de lo que una banda gótica supuestamente debe ser. Lejos del mood dark, los cuatro integrantes se entregaron por completo a un público que no solo cantó el éxito In the shadows, sino todo el set list de los finlandeses.

Lauri Ylönen se lució como un soberbio frontman que no bajó el ritmo en ningún minuto. Nota aparte fue Emppu Suhonen. La guitarrista llegó a la banda en 2022 y pasó de ser fan a alma de la banda. Los veteranos Eero Heinonen y Aki Hakala redondearon el perfecto combo musical.

Un emocionado Lauri dijo en un momento de la noche: “Esta es la primera vez que es nuestro propio concierto y no un festival”, haciendo alusión a su participación en un festival en el 2019.

La gran noche de The Rasmus en Lima se dio gracias a la productora ArtSeven.