Un mal momento pasaron los miembros de la agrupación peruana Tourista al presentarse esta noche en el Estadio Nacional como teloneros de Bad Bunny. Ellos fueron pifiados y abucheados por los miles de asistentes al concierto.

Como se recuerda, los fanáticos del ‘Conejo Malo’ cuestionaron que esta banda haya sido invitada pues sus integrantes criticaron al intérprete de ‘Tití me preguntó’ e incluso arremetieron contra la música del boricua.





En el 2019, uno de los integrantes declaró en YouTube a Carlos Orozco y Hugo Lezama que no soportaba el reggaetón hasta el punto de odiarlo.

“A él (Sandro Labenita) le encanta todo eso y yo lo odio, no lo aguanto, no aguanto la música urbana. El reggae no lo puedo ni escuchar”, expresó.

Además, el vocalista y guitarrista Rui Pereira dijo que Tourista no haría una colaboración con Bad Bunny.

“No me imagino crear una producción y que pueda calzar con su propuesta (de Bad Bunny)… o cómo podríamos hacer una propuesta en conjunto, no me lo imagino. Hay otros artistas urbanos que son muy grandes con los que sí podríamos fusionar y hacer algo”, sostuvo Pereira en aquella oportunidad.





