Llega a Lima por primera vez el fenómeno viral del 2024, Ela Taubert, la cantante colombiana que ha sido récord en redes sociales y plataformas de streaming, con millones de reproducciones. La cantante se presentará en Perú el 3 de octubre en el Centro de Convenciones Barranco, ya se inició la preventa de boletos con 25% de descuento hasta el 9 de julio en Joinnus.

Nacida en Bogotá, Colombia; la joven Ela Taubert se ha convertido en uno de los actos más llamativos de la fresca escena musical colombiana. Su voz única, letras cercanas y sinceras, y un estilo propio que mezcla baladas con el pop y el rock, la intérprete se hizo famosa con la viralización de su canción “¿Cómo pasó?”, tema que ha sido de las más importantes tendencias recientes.





Ela Taubert.





“Empecé mi carrera muy chiquita, tuve un mentor en Miami y luego cerré esa etapa y la vida me abrió otra. Estuve en una academia un año allá en Miami, donde conocí a quien se iba a convertir en mi equipo y empecé esta etapa nueva con Universal Music”, explicó Ela Taubert.

Su creciente éxito hizo que su compatriota, la consagrada Karol G la invite a abrir uno de sus shows en Colombia. “Anoche fue de las noches más mágicas e inolvidables de mi vida. No tengo palabras para agradecerle a Karol G, a Jessica Giraldo y a todo su equipo, Karol G Tour y familia, por permitirnos acompañarlos en su noche, una noche que no olvidaré jamás”, escribió Taubert en su cuenta de Instagram.









Taubert superó algunos temores para poder vivir este presente prometedor y es que inicialmente ocultaba su rostro subiendo sus temas a Internet, “Desde pequeña mi mamá dice que yo no hablaba, sino que cantaba. Tal vez feo, pero lo hacía y me encantaba”, refiere la revista Rolling Stone, y es que según cuenta la revista, Ela inició en la música a muy temprana edad, animada en gran medida por su madre, “Mi mamá siempre fue mi fan número 1, nunca dudó un segundo en apoyarme, en meterme en clases, en todo. Yo odiaba cantar en público y me obligaba a cantar en iglesias, en matrimonios y en fiestas”.

Hoy, “la nueva voz del Pop Latino” Ela Taubert recibió su primera nominación a Premios Juventud por ‘La Nueva Generación Femenina’. Con esta nominación, Ela continúa ganando más reconocimientos en su carrera musical; subrayando su talento, voz y empoderamiento femenino en el género Pop Latino.

Hace unas semanas, Ela sorprendió a su comunidad, Nuestro Refugio, con el anuncio de su primera Gira Metamorfosis Tour, que arranca en México el 10 de julio. La cantautora colombiana y “artista a seguir este 2024″ (Rolling Stone) reveló que Metamorfosis Tour llevará sus mejores éxitos hasta la fecha, “Por qué no me fui antes”, “¿Y si eras tú?” y “¿Cómo pasó?”, que ya cuenta con certificación RIAA Oro en Estados Unidos, y actualmente tiene más de 100 millones de reproducciones combinadas, a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey.





