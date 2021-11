Con la reapertura del mundo musical y de eventos llega a Lima FIV (Festival Internacional del Vinilo), que tiene como objetivo instalar en la ciudad un espacio de música, arte y gastronomía a través de dos días llenos de actividades teniendo como protagonista a los discos de vinilo.

Este 4 y 5 de diciembre se realiza el primer Festival Internacional del Vinilo que se desarrollará en Lima

El Festival Internacional del Vinilo se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de diciembre, contará en total con 13 stands de distintas tiendas de venta de vinilos, considerando entre ellas a una tienda invitada argentina que ofrecerá los mejores ejemplares de rock de dicho país.

Respecto al ámbito gastronómico y cultural, FIV tendrá alrededor de 4 food trucks con innovadoras propuestas culinarias y de bebidas, además de presentaciones acústicas en vivo con invitados como Francisco Chávez (Ganador de Yo soy como imitador de Andrés Calamaro), Esquina Pestaña, Nicolás Duarte (Voz de Cuchillazo y La Mente), Autobús, Roca Boreal, JAS quien además de tocar firmará autógrafos, Frágil únicamente a través de una firma de autógrafos, Instagram Spot a cargo de Radio Oxígeno y el ´Silent Party´realizado por Veltrac Fun Shop.

Este primer Festival de vinilos en Lima se realiza por medio de “Psycho Producciones”, empresa destinada a la industria de la música y entretenimiento que tiene detrás a melómanos coleccionistas interesados por amplificar el panorama cultural en Lima con iniciativas de este tipo.

“Al lanzar FIV, quisimos darle a Lima una propuesta en torno al disco de vinilo tal como se viene haciendo internacionalmente no solo en Estados Unidos y países europeos sino dentro de la región en donde Perú aún no tenía presencia. Con este inicio apuntamos a repetir el festival 2 a 3 veces al año con la finalidad de darle a los coleccionistas y amantes de la música un espacio único en donde puedan adquirir en un mismo lugar las alternativas de sus bandas o cantantes favoritos además de tener una experiencia cultural detrás”, indico Manuel Ruiz McMillan, representante de Psycho Producciones.

Para esta primera fecha de FIV se ha destinado una locación al aire libre con aforo de 400 personas, respetando los protocolos de salud actuales como el uso de mascarilla y ventilación. Respecto a la presencia de marcas, algunas de las presentes son Discos Eternos, Tercer Ojo, The Noise Music Store, Lazy It Is Discos, Radio Oxígeno, Veltrac Fun Shop, Muki Records, Aperol Spritz, Food Rockers, Qué tal Brasa, entre otros participantes que le darán vida a ambas fechas.

Cabe destacar que según datos locales, el consumo de discos de vinilos en Perú se ha incrementado en un 50% desde el 2019 yendo en aumento durante la pandemia en donde los aficionados podían extender sus momentos músicales al pasar mayor tiempo en casa. El gusto por este formato músical, nacido hace más de 70 años, viene cobrando impacto también en un público juvenil quienes compran los albumes de sus artistas contemporáneos favoritos para tener la mejor calidad de audio a través del tornamesa.

FIV Lima ya es una realidad y las entradas están a la venta por Joinnus. Para más información sobre FIV Lima ingresa a la cuenta de Instagram.

