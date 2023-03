El tema del momento. El cantante y streamer argentino Lil Cake llegó al Perú como parte de su gira por Latinoamérica tras el éxito de su última canción Mercho, que viene destacando en las redes sociales y también está presente en todas las emisoras del país.

Con 19 años, el argentino Valentino Laborde, mejor conocido como Lil Cake, se encuentra en el mejor momento de su carrera artística. En entrevista con Perú21, el cantante reveló pasajes de su vida poco conocidos.

Los conciertos programados en Piura y Trujillo este fin de semana en el país fueron cancelados tras las condiciones climáticas por el Ciclón Yaku.

Como se recuerda, el lanzamiento del tema ‘Mercho’ de Lil Cake junto a la banda Migrantes, rompió por completo las expectativas puestas, ya que generó más de 38 millones de reproducciones en YouTube, causando furor a nivel mundial.

Incluso, la mayor parte de videos compartidos en redes sociales como Tiktok e Instagram durante los últimos días van acompañados de esta pegadiza canción.

Cabe mencionar que Mercho hace referencia a un auto de la marca Mercedes y Ferxxo es uno de los cantantes de música urbana más influyentes de los últimos tiempos, con más de 6,6 millones de seguidores en sus redes sociales.

-¿Cómo surgió tu nombre artístico Lil Cake?

A los 13 años me gustaba un juego en donde uno de los personajes se llamaba pancake. Yo lo traduje del inglés al español como ‘tortita’ y quedó. Me lo puse en Twitch, y cuando empecé a hacer música estaba buscando un nombre con mis amigos y alguien dijo ‘lil cake’, que es como ‘little cake’.

-De streamer a cantante, ¿cómo ves esas fusiones?

Yo fui de los primeros después del Coscu, Youtuber argentino, en sacar un tema siendo streamer. La unión que yo hice entre la música y el streaming fue clave porque todo el 2022 hice streams mostrando mi proceso musical, combine las dos cosas que me gustaban de una forma épica.

Ahora no tengo tanto tiempo porque estoy en otro país y no tengo mi computadora, pero tengo la idea de ‘streamear’ la gira, los shows. Yo creo que a la gente le puede interesar porque creo que la comunidad de Twitch argentina me tiene cariño porque me vieron crecer desde los 13 años.

-El factor de TikTok fue clave para que uno de los hits del verano se convirtieran en viral

Estoy muy contento por la cantidad de videos que hay en TikTok, es increíble. Ver todo el proceso de cómo se volvía viral fue una locura. Mi meta de vistas en TikTok era 1629 y cuando llegó a esa cifra, yo ya estaba contento. Pero el tema estuvo entre las 40 canciones más escuchadas del mundo y solo tengo 19 años, es muy loco.

-Hablando de redes sociales. ¿Alguna vez sufriste acoso?

Si obvio, más por el tema de los ‘streams’ porque me vieron crecer, cometí errores y estaba aprendiendo. Crecer con una cámara al frente no es tan fácil. Por ejemplo, uno tiene una discusión con alguien en la escuela y solo se entera la directora, los papás y los compañeros, pero nadie más. En cambio, si yo tenía problemas con alguien se enteraba todo el mundo y muchas cosas eran sacadas de contexto, recibí ataques de todos lados y mucha gente se quedó con esa imagen.

Las personas no tienen en cuenta que es difícil crecer al frente de una cámara, aunque lo haya elegido tiene pro y contras. Más aún siendo pequeño porque es fácil equivocarte y más fácil criticar, las personas no saben por todo lo que uno pasa.

Hoy en día ya aprendí de mis errores, a los golpes básicamente, pero bueno son experiencias. Nunca lo tome personal porque es algo que me pasa desde muy pequeño y con el tiempo te vas acostumbrando. Si alguien me criticaba, era como ‘otro más’, lo bloqueaba y listo, son cosas que me molestaban más que lastimarme.

- ¿Nuevas colaboraciones?

Tengo algunas ideas en mente, pero todo a su tiempo, igual se vienen muchas cosas que van a sorprender.

-En argentina hacen importantes colaboraciones para hacer crecer la comunidad musical

Obvio, por ahora en Argentina no tengo muchas colaboraciones, pero soy amigo de todos. Tarde o temprano llegan, estoy abierto a todo el mundo, no me gusta forzar las cosas porque prefiero que las cosas se den por sí mismas. Si en algún momento tengo una colaboración quiero que sea espontánea. En mi vida me gusta que todo sea muy orgánico.

-Pero, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?

Si puedo soñar te digo A Duki, Thiago pzk, Zael, todos esos artistas los vengo escuchando hace mucho tiempo. De mujeres Nicky Nicole, María Becerra. Ojalá se pueda dar con todos porque les tengo aprecio, siempre me trataron muy bien y con buena onda.

- Hablaste con Feid, tu referente en la música, en Buenos Aires, ¿qué te dijo?

No me acuerdo porque me estaba muriendo de la emoción y no lo podía creer... Estaba en el camerino esperando salir a tocar cuando él me saludó con buena onda, me sentí muy cómodo. Fue increíble, no lo podía creer. Fercho es el artista que más escucho en el género del reggaeton, él es mi referente.

Lil Cake junto a Feid en Buenos Aires, Argentina. (Foto: lilcake)

-¿Cuáles son tus proyectos a futuro en este año?

Primero, quiero hacer más colaboraciones porque en mi carrera no tenga muchas, las que tengo fueron con mis amigos cercanos. Además, la mayoría de mis canciones fueron temas solos. Quiero hacer temas con gente de otros países, ahora con Mercho se me abrieron las puertas a muchos lugares como España. Quiero ir a Chile también, tengo buena relación con muchos artistas de allá porque su música me encanta, no estaré en Argentina mucho estos meses, pero también seguramente salgan colaboraciones por allá.

-¿Piensas tener algún ‘meet and greet’ con tus fanáticos peruanos?

No sé, me gustaría que haya un punto de encuentro para tomarme algunas fotos. En los boliches (discotecas) aprovecho para estar con los seguidores porque si me están yendo a ver es lo mínimo que puedo hacer por ellos.

