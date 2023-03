En una reciente entrevista, para le revista Rolling Stones , el reconocido cantante Ed Sheeran reveló que había padecido de depresión a lo largo de su vida, lo que lo llevó a tener ideas suicidas. Además, recalcó la importancia de su esposa Cherry Seaborn para que pudiera sobrellevar su tratamiento terapéutico.

Durante la conversación, el artista británico indicó que fue todo un proceso de reconocimiento, en el que era importante poder saber la forma en cómo se sentía y percibia las cosas.

“Estás bajo las olas ahogándote. Es como si estuvieras dentro de esta cosa. Y no puedes salir de eso”, contó. Haciendo una referencia a lo difícil que fue para él poder sobrellevar su depresión y más en el primer momento que reconoció tenerla.

Incluso, hablo sobre el temor a que este problema también afecte a sus dos hijas menores. Le preocupaba que sus pensamientos fueran “egoístas”, ya que como padre podría sentirse un poco avergonzado por ello.

Pese a la difícil situación, fue su esposa Cherry Seaborn quien lo motivó a que busque ayuda profesional, pues era de suma importancia hablar con alguien de lo que sentía y pensaba.

“En donde yo crecí nadie habla realmente de sus sentimientos”, dijo. “La gente en Inglaterra piensa que ir a un terapeuta es algo extraño... Creo que es muy útil poder hablar con alguien y simplemente desahogarse y no sentirse culpable por desahogarse”.

Ideas suicidas

Según lo declarado por Ed Sheeran, ha tenido que lidiar con esa depresión desde su infancia debido a toda la marginación y bullying que sufrió. Recordó que era criticado por tener “pelo rojo brillante, grandes anteojos azules, tartamudeo y un tímpano perforado”.

Si bien intentó no prestarle atención de los comentarios negativos, el artista reconoció que estos sí lo han afectado y que dejaron una huella en él.

“Solo te señalan por ser diferente en ese punto. He bloqueado mucho de eso, pero tengo un gran problema con eso. Creo que juega con querer estar en un escenario y tener gente como tú y esas cosas”, añadió.

Sumado a las muertes de sus amigos y la enfermedad de su esposa, la depresión no tardó en aparecer con más fuerza. “Sentí que no quería vivir más. Y he tenido eso a lo largo de mi vida”, expresó.