¿Por qué Donald Glover se hace llamar Childish Gambino?

Donald Glover o mejor conocido como Childish Gambino, ha sido el gran ganador de losGrammy 2019. El cantante se llevó los trofeos de las principales categorías a mejor canción del año y grabación del año por su polémica canción “Thi Is America”.

Este tema que es una clara critica a la violencia y racismo que se vive en Estados Unidos, también fue ganador del premio a mejor video musical y mejor presentación de los Grammy. No cabe duda que Childish Gambino ha marcado un antes y después con su música.

El impactante y premiado video acumuló más de 35 millones de visitas a YouTube en apenas dos días de la publicación, hoy se acerca a los 500 millones, abriendo un debate en medios de comunicación sobre sus intensas alusiones a la opresión de los negros y los incontrolables tiroteos masivos en el país.

¿Quién es Donald Glover?

Donald Glover es un actor, cantante, guionista, director de TV y comediante estadounidense. Ha sido reconocido internacionalmente en la mayoría de sus facetas artísticas: como actor de comedia, por su trabajo con el grupo Derrick Comedy o por su papel como el estudiante Troy Barnes en la serie Community; como guionista de televisión, por su trabajo en la serie "30 Rock" y especialmente en la serie Atlanta; además, de sus hits musicales como Childish Gambino.

¿Por qué se hace llamar Childish Gambino?

Quién lo lee, pensaría que este nombre artístico de Donald Glover tiene que ver con alguna de las facetas de su vida. Pero nada más lejos de la realidad, ya que antes de que sea fichado por Tina Fey para ser guionista de “30 Rock”, él ya se encontraba grabando diversos temas como rapero, pero el nombre fue una casualidad.

Es importante decir que oportunidad que tuvo con la serie, lo ayudó a despuntar como actor y era más que obvio que musicalmente también alcanzaría el éxito , es así que para hacer una separación entre todas sus pasiones profesionales es que creo “Childish Gambino”.

Este nombre tan raro y original lo creo gracias al generador de nombres de la web Wu-Tang Clan. Si estás buscando un nombre artístico quizás aquí lo podrás conseguir, así como lo hizo Donald Glover.

Regresando al tema principal sobre la creación del personaje, Glover hacia música y la firmaba con su nombre original, pero no encontraba la clave del éxito para posicionar sus temas, así que con Childish Gambino es que pudo explorar más a fondo y cada día se sentía más confiado consigo mismo como músico y prueba de ello son los discos que sacó: primero “Camp” (Glassnote, 2011) como carta de presentación, después “Because the Internet” (Glassnote, 2013) y más.

Esta dualidad lo condujo a lo que realmente fue su primer gran álbum: “Awaken, My Love!” (Glassnote, 2016), donde experimentó con un cambio de rumbo sonoro hacia paisajes más ricos… También más complejos. Este álbum ya no trata de hip-hop clásico, sino de ese nuevo espacio habitado por maestros como Kendrick Lamar en el que los preceptos del rap primigenio se dan la mano con un verdadero abanico de géneros como el r&b, el soul o el jazz. Prueba de ello fue el tema que lo ha llevado a ganar cuatro Grammys y es “This is America”.



Donald Glover, anunció que este sería su último álbum bajo el nombre de Childish Gambino, sin embargo, fue el trabajo que lo hizo conocido a nivel mundial, así que decidió seguir explotando su lado musical y amenaza con desplazar a raperos como Kanye West, Drake y más.