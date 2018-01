Dolores O'Riordan , cantante de la banda irlandesa de rock ' The Cranberries ', falleció este lunes en Londres, Inglaterra, a los 46 años. Fue de manera repentina, informaron medios locales.



La banda ' The Cranberries ', formada en 1989 en la ciudad irlandesa de Limerick, alcanzó un gran éxito a mediados de la década de 1990 con su álbum debut, 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?'. Se convirtió en una de las agrupaciones más importantes de su país y vendió millones de álbumes en todo el mundo.



La agrupación de rock llegó a Perú en el 2016 para dar un concierto en el Festival 'Vivo X el Rock'. Los asistentes al evento pudieron escuchar a la cantante y presenciar el dominio en el escenario que caracterizaba a O'Riordan. Imponente, de poderosa voz, y desenfadada. Así era Dolores. Y así la amaban.



Canciones como 'Zombie', 'When You're Gone', 'Dreams' y 'Promises' fueron coreadas por todo el estadio San Marcos. La artista se atrevió a cantar algunos temas mientras sostenía la bandera peruana.



Aquí te dejamos algunas de las canciones que interpretó en su último concierto realizado en Perú.