En su mejor momento. La carrera de DJ Diego Alonso sube como la espuma tras el éxito de su colaboración con Explosión de Iquitos en el remix de la canción ‘No sé’ y este 2023 estará en uno de los escenarios más grandes del Perú como parte del cartel del Festival Selvámonos en Oxapampa . El artista será el encargado de cerrar el evento este 1 de julio con un show completamente especial para la ocasión.

El productor Diego Alonso promete a los asistentes una noche inolvidable en medio de la mística selva. En entrevista con Perú21, el artista reveló los inicios de su acercamiento en la música y no dudó en hablar sobre el concepto erróneo con respecto a los DJ, así como las colaboraciones entre los músicos en Perú.

Desde que era un pequeño niño, la música se había convertido en su pasión, pero aún no tenía los medios suficientes y la experiencia para comprar una guitarra o un piano por lo que sus padres le dieron una flauta. “Tenía 8 años y no tenía dinero para comprarme algún instrumento por lo que tocaba flauta, que es un instrumento económico y fácil de aprender”, revela Diego Alonso.

Los años pasaron y el pequeño ya había experimentado diversos géneros e instrumentos por lo que decidió optar por una formación musical en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. “Tuve mi banda de rock y en la universidad se pegó mucha la cumbia. De hecho, mi tesis es sobre ello”, señaló entusiasmado.

Los años pasaron y el pequeño ya había experimentado diversos géneros e instrumentos por lo que decidió optar por una formación musical en la universidad. (Foto: Instagram / djdiegoalonso).





DE TENER SU BANDA DE ROCK A DJ URBANO

La pandemia fue una época de descubrimientos y nuevas revelaciones por lo que comenzó a tomar su hobby de DJ de forma más profesional. “Desde que era pequeño he seguido los pasos de la música y desde que salí del colegio me he dedicado a esto. Sin embargo, me jaló la onda más de DJ y el género urbano. Desde la pandemia dejé de tenerlo como hobby y comencé a tomarlo de manera más profesional”, confesó.





MÚSICO TODOTERRENO

Diego Alonso se considera un músico todoterreno por lo que no tiene preferencia con respecto a géneros musicales. “Es algo que me distingue de los demás, no me considero un Dj de reguetón o de electrónica sino todo lo contrario. Soy rebelde con eso y es lo que me caracteriza. Por ejemplo, en el concierto de Karol G, que era de música urbana no iba a poner cumbia”, mencionó.





Diego Alonso se considera un músico todoterreno por lo que no tiene preferencia con respecto a géneros musicales. (Foto: Instagram / djdiegoalonso).





SER DJ NO ES SOLO PONER UNA CANCIÓN

El productor señaló que la carrera de DJ no es complicado, pero aclaró que el criterio musical no es para cualquiera. “Para manejar las máquinas como DJ no es complicado, también lo digo como músico porque con tres meses de práctica se puede mezclar buena música. Sin embargo, en esos meses no se puede generar un criterio musical, eso te lo dará los años de experiencia”, sostuvo.

“No es solo poner una canción porque cualquier persona puede hacerlo, sino que hay que saber en qué momento específico de la fiesta ponerla, ese criterio musical es complicado de desarrollar a lo largo de la carrera como DJ”, indicó.









PARTE DEL CARTEL DEL FESTIVAL SELVÁMONOS

El festival Selvámonos viene recargado. Esta edición se realizará este 30 junio y 1 de julio en el Fundo Cemayu, Oxapampa. De esta manera, DJ Diego Alonso será parte de uno de los festivales de música y arte independiente más importantes del país.

“Es un público muy distinto al que estoy acostumbrado, que son discotequeros. La gente de Selvámonos va a conocer artistas, pero estoy muy feliz porque voy a hacer una propuesta distinta que van a disfrutar mucho”, manifestó.

“Los conciertos son chéveres, pero los festivales son más increíble. Estar un line up tan grande con artistas de categoría me hace muy feliz ”, agregó.





El festival Selvámonos se realizará este 30 junio y 1 de julio en el Fundo Cemayu, Oxapampa. (Foto: Instagram / djdiegoalonso).





ESTE AÑO SACA UN EP DE CUMBIA URBANA

El músico señaló que todo lo que está pasando es parte de la meta que se propuso en su vida. “Tengo el sueño de que esto crezca muchísimo más, lo que no me lo imaginé es que iba a ser de una manera pronta”, aseveró.

Incluso, este año tiene como meta sacar su nueva propuesta musical de cumbia urbana. “Estoy ansioso en sacar un EP este año, que va a ser de cumbia urbana. He querido seguir produciendo desde la época de ‘No sé’, que fue hace casi dos años, pero tuvimos una gira agitada porque el año pasado hubo muchos conciertos, ni siquiera paraba en mi casa. Voy a bajar un poquito a las giras para poder meternos en esa onda de producir y sacar música propia”, aseguró.





“LA INDUSTRIA (MUSICAL) NECESITA MÁS UNIÓN”

El DJ peruano no dudó en opinar sobre las colaboraciones entre los artistas y la diferencia con otros países. “Falta más unión. Con respecto a Latinoamérica, en Chile y Argentina los artistas están creciendo muchísimo en su comunidad gracias a la unión que se están dando entre ellos, como colaboraciones”, señaló.

“Yo creo que pare que lo nuestro deje de ser una escena musical y se convierta en una industria necesitamos más unión y apoyo entre colegas, debemos olvidar que el ‘enemigo de un peruano es otro peruano’ para poder salir adelante”, explicó.

“Yo creo que si alguien sobresale debemos apoyarlo con todo, yo estoy orgulloso cuando una banda o DJ hermano progresan, lo lógico es apoyar y no estar hablando mal. Acá se ve muy poco el talento cuando alguien quiere hacer colaboraciones, lo primero que hacen es ver cuantos seguidores tienes en Instagram y se deja lado la pasión de hacer una colaboración de verdad”, finalizó.





El DJ peruano no dudó en opinar sobre las colaboraciones entre los artistas y la diferencia con otros países. (Foto: Instagram / djdiegoalonso).

DATOS

Los paquetes para el festival Selvámonos 2023 están a la venta a través de Joinnus y sus redes sociales .

y . Whatsapp:+51933647098

Correo: judith@selvamonos.org

VIDEO RECOMENDADO