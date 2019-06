Las canciones que representan a los últimos romances más sonados de la farándula peruana [VIDEOS]

¿Quién no ha recordado a esa persona especial cuando escucha "esa" canción? Es lindo cuando te dedican una letra y, sobre todo, si la relación perdura en el tiempo.

En esta nota te recordaremos las canciones que representan a los romances más sonados del espectáculo nacional.

Mario Hart y Korina Rivadeneira | Lil Silvio & El Vega - Tienes La Magia

Ezio Oliva y Karen Schwarz | Ezio Oliva - Siempre Has Sido Tú

Tula Rodríguez y Javier Carmona | Grupo 5 - Que Levante La Mano

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán | SON TENTACIÓN - DÉJALA

Paolo Guerrero y Alondra García-Miró | Mi Declaración - Bigal & L Jake Feat Lil Silvio & El Vega

Yako Eskenazi y Natalie Vertiz | Reik - Creo en Ti

Yako Eskenazi y Natalie Vertiz | John Legend - All of Me

Brunella Horna y Richard Acuña | Luis Miguel - O tú ,o Ninguna

LAS QUE NO FUNCIONARON

Pese a que algunas relaciones empezaron de la mejor forma, el tiempo se encargó de convertir el amor en un olvido amargo y las canciones en malos recuerdos.

Mario Hart y Leslie Shaw | Mario Hart - TAL PARA CUAL Ft. Leslie Shaw

Karla Tarazona y Leonard León | Grupo América - Mi dulce princesita

Micheille Soifer y Erick Sabater | HOY QUIERO - MICHEILLE SOIFER Y BETO GOMEZ

Melissa Loza y Guty | Río Roma - Me Cambiaste la Vida

Sheyla Rojas y Pedro Moral | Dúo Idéntico - Te encontré