En retrospectiva, los conciertos masivos parecen postales lejanas en las que la gente saltaba, coreaba, se conectaba con los músicos. Un derroche de energía en una experiencia colectiva. El concierto es la masa, la aglomeración de gente.

La memoria es frágil. Buscando que esas experiencias no se pierdan en la bruma de recuerdos previos a la pandemia, nacen las presentaciones en streaming, fenómeno que se encuentra actualmente en fase de prueba.

Comienzan a partir de una necesidad. Los músicos no perciben ingresos desde marzo ya que viven de los shows que ofrecen los fines de semana.

Las empresas que alquilaban sonido, pantallas y luces, paradas hasta julio, arman estudios para este tipo de eventos. Se hicieron de un local y acondicionaron su infraestructura.

En la mayoría de casos, les ha tocado a los músicos impulsar las presentaciones. En otros, se han formado alianzas con empresarios y marcas. El objetivo es llevar entretenimiento y subsistir a la pandemia. Adaptación, le dicen.

Muchas veces se piensa que el streaming son cuatro músicos tocando en su casa, en su sala. ¿Cómo pagar por eso?





ANTES DE LA PANDEMIA. Festivales lejos de volver tras el COVID.

Lo cierto es que, desde aquellas primitivas transmisiones en redes de inicios de la cuarentena, los shows por streaming han evolucionado en cuanto a calidad y pueden ser más caros y más difíciles de producir que un concierto regular.

Julio Neyra, de M&M Shows, estudio que ha desarrollado streamings con Zen, Puro Sentimiento, La Gran Orquesta y Los Lagartos, afirma que se utiliza el mismo equipo de calidad que un show presencial. A ello se suma la logística de las cámaras, implementos de bioseguridad y pruebas rápidas para los técnicos.

Además, en este tipo de evento, el único ingreso es la venta de entradas. Incluso se hace necesario rentar un sistema de grabación en caso de que el concierto no sea en vivo por cuestiones de horarios convenientes para el público –no es posible tocar después de las 10 p.m. por el toque de queda–.

En cuanto al nuevo entorno a enfrentar, Neyra apunta que ha capacitado a sus técnicos y han analizado cómo trabajan las plataformas web. Asimismo, se emplea el mismo tiempo para probar la calidad de video y audio para no tener desfases entre estos durante la transmisión.

El costo operativo es más alto que un concierto antes de la pandemia, comenta Cervantes, de Inmortal Producciones, que prepara show este 29 con Difonía, 6 Voltios y Los Outsaiders.

Neyra comenta que su apuesta aún no está generando ganancias, ya que ha invertido en local y protocolos sanitarios. “Estamos todavía en rojo”, dice.

A su vez, Cervantes cuenta alrededor de 16 personas trabajando, incluyendo siete cámaras, un director y alguien en switcher. En audio son cinco más el staff del artista, a lo que se debe sumar personal de limpieza.





Neyra menciona 50 luces móviles, 40 convencionales y también cerca de 17 personas. “La única diferencia es que no se usa parlantes, sino fibra óptica para una conexión estable”, dice.





EXPERIENCIA VIRTUAL Y TICKET

No habían ensayado cuatro meses. Sincronizarse con los demás no sería tan fácil. Podía equivocarse. Ese fue el primer desafío.

El segundo reto para Renzo Galessio, vocalista de Los Lagartos, sería subirse al escenario sin compañía del público. El 11 de julio se conectó virtualmente con los seguidores de la banda indie.

“Se siente una gran diferencia. Nada se compara con el calor de la gente, pero se siente un crecimiento como artista al dar un show sin público, destacando las habilidades musicales”, dice.

Se trata de una exploración. Ensayo y error. Los primeros pasos.

El 5 de setiembre Mar de Copas ofrecerá su primer live stream con tres zonas para el público: general (S/49), VIP (S/79) y platinum (S/249). El costo de esta última desató ácidas críticas en redes. “Mejor veo los videos colgados en YouTube” fue uno de los comentarios más repetidos.

Ha sido para financiar el evento, afirma Manolo Barrios, guitarrista de la banda, quien comenta que para el show se contará con seis cámaras y una propuesta visual para cada canción.

Quienes adquieran el vituperado boleto accederán a una conferencia para conversar con la banda, escuchar canciones en versión acústica y recibirán una reedición de su primer disco autografiado, además de un saludo personalizado.

Mar de Copas anunció su primer concierto virtual para el primer sábado de setiembre. (Cortesía / Cabeza Hueca).

Para cubrir lo caro del show virtual, los artistas han optado por ofrecer algo más que música, dice Cervantes. Es decir, subir el ticket y vender más experiencia.

“El show debe ser interactivo, romper el hielo de estar ante una TV. Generar diálogo con saludos, mensajes, proyectar los rostros de los asistentes”, precisa.

No hay que olvidar que el costo del ticket depende de la cantidad de asistentes. Si se venden 5,000 entradas a S/10, es rentable, pero varios streamings no han convocado a más de 200 personas, comenta Neyra. La gente no compra incluso con precios muy bajos.

Con todo, el streaming está en proceso de aceptación por el público. Aún no se entiende el concepto, aún no es rentable, pero comienza a asentarse. En eso coinciden Neyra y Cervantes.

Y es la realidad que toca vivir. El entretenimiento va a ser de los últimos rubros en reactivarse. “El streaming se quedará nueve meses, un año. ¿Cuántas bandas podrían aguantar un año sin shows?”, se pregunta Cervantes.

Sentir la música en el pecho. Hay conciertos que marcan un antes y un después, un hito en la vida. Si se puede lograr eso a través de una pantalla es una interrogante abierta en este momento.

“Esto es otra cosa, es algo que veremos a través de una pantalla. Hay que encontrarle la mística, seguro lo lograremos, pero es un camino que empezamos a recorrer”, acota Barrios.

VIDEO RECOMENDADO

El mundo supera los 800.000 muertos por coronavirus y aumenta la alerta por rebrotes. (AFP).