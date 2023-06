Daniela Romo recuerda cómo celebró cumpleaños en Iquitos hace casi 40 años: “Fue emocionante”

Teresita Presmanes Corona, conocida mundialmente como Daniela Romo, llegó a Lima para ofrecer su esperado concierto este 7 de junio en el anfiteatro Parque de la Exposición. Previo a su presentación, la artista mexicana ofreció una conferencia de prensa para revelar detalles pocos conocidos de su trayectoria artística.

En conversación con los medios peruanos, la intérprete de ‘Yo no le pido a la luna’ recordó aquella vez que tuvo la oportunidad de celebrar su onomástico hace 38 años nada menos que en la ciudad de Iquitos.

“ Fue mi cumpleaños 25 y llegamos a Iquitos. Fue muy emocionante porque no conocía esa parte, ya de ahí fui a conocer muchas cosas de la selva, estuvo increíble ese día. Me dieron la bienvenida increíblemente. Íbamos en el auto y de repente yo volteo y veo la fila de motos de gente que cantaba… y en ese entonces apenas tenía dos discos. Ahí en Iquitos los tocaron de los dos lados y toditos como saludo, como bienvenida y son momentos inolvidables”, recordó la actriz.

En otro momento, la cantante mexicana reveló que sufrió bullying en su etapa escolar por llamarse Teresita, y explicó los motivos que la llevaron a cambiarse el nombre por Daniela Romo ante de iniciar una carrera artística.

“Me bautizaron cuando iba a empezar en el cine. Estuvieron buscando nombres y creo que tengo cara de Daniela más que de Teresita. Mi mamá fue madre soltera y yo no tuve papá, y de repente me inventé un día dije ese es mi nombre y dije esto es lo que voy a ser, no necesito un apellido prestado ni necesito que nadie me venga a reconocer. Mi mamá siempre me dijo Daniela”, contó.

Daniela Romo se reencontrará con el público peruano este 7 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición junto a toda su banda para cantar sus éxitos como ‘De Mi Enamórate’, ‘Yo no te pido la luna’, ‘Mentiras’, ‘Quiero Amanecer Con Alguien’, ‘Celos’, entre otros.

(Créditos: Juz Radio)