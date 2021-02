Daft Punk, el icónico dúo francés de música electrónica, anunció su separación tras casi tres décadas juntos en los que, entre otros logros, cosecharon seis premios Grammy.

Reconocibles por su cascos de robot que ocultaban sus rostros, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem Christo publicaron un video titulado “Epílogo”, un extracto de su película “Electroma”, ambientado en el desierto y donde se puede leer “1993-2021″, en referencia a los años en los que se desempeñaron juntos.

Posteriormente, su representante Kathryn Frazier confirmó al festival de música electrónica parisino Pitchfork que ya no están juntos, reportó la agencia EFE.

Ni Frazier ni los músicos han dado detalles o razones del distanciamiento.

Durante estos 28 años, Daft Punk, conocidos por temas como “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger”, “Around the world” o “Da funk”, obtuvo 12 nominaciones a los premios Grammy obteniendo seis estatuillas.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR