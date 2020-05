El músico peruano Chemical Neon, tiene el respaldo de Lithuania HQ, uno de los sellos discográficos más importantes del género EDM y este 15 de mayo, demostrará todo su talento a través de Perú21TV.

Chemical Neon, productor y DJ de 17 años, estrena su último single, ‘Electricity’, este 8 de mayo con el respaldo de Lithuania HQ y hogar del hit In My Mind, canción ganadora del M.A.M.A Award for Song of the Year.

'Electricity’ nace casi de inmediato luego de lanzar Another World, una melodía con tonos iniciales de misterio que va creciendo en ritmo hasta hacerse una composición fuerte y de carácter que mantiene un compás muy motivador. “Quise crear algo de ese estilo pero inyectarle todo lo nuevo que había aprendido a lo largo del 2019”, resalta Chemical Neon.

DJ Chemical Neon

Mark Reyes Yaker, es el nombre verdadero del artista, cuya música ha sido reproducida más de un millón de veces en plataformas como YouTube y Spotify, prepara junto a Perú21TV un potente set virtual este 15 de mayo, con el que quiere demostrar su talento y sus ganas de imprimir arte en cada hogar afectado por la cuarentena.

Chemical Neon, lleva haciendo música poco más de tres años y ha logrado, con mucha creatividad, desarrollar y moverse ágilmente en el mundo de la música electrónica. Fue invitado para abrir el concierto Black Hole el cual contó con la participación de Oliver Heldens, el DJ Top 9 del mundo.

Las primeras canciones de electrónica que llegaron a él fueron de Avicii y Martin Garrix; sin embargo, y a decir del mismo Mark, sus primeras producciones recibieron la influencia de la música de Don Diablo y Oliver Heldens.

“Quiero transmitir mi pasión a todo mi país, demostrar que los peruanos somos más que capaces de llegar a donde nos propongamos y que nada nos puede parar”.

El viernes 15 de mayo a las 7 de la noche conéctate a peru21.pe o a las redes sociales de Perú21 para escuchar, EN VIVO, a Chemical Neon y su nuevo single ‘Electricity’ en su evento virtual #Fest21Music

