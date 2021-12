Durante su visita al programa de Mirtha Legrand, Diego Torres reveló que se encuentra separado de su esposa Débora Bello, madre de su pequeña hija con la que tenía una relación de más de 16 años. “Estoy solo acá, suelto”, confirmó en medio de los rumores de una crisis matrimonial.

“Creo que es una buena ocasión para aclararlo: Estamos pasando un momento complicado, pero nos queremos mucho. Tenemos una hija que amamos, nos tratamos muy bien”, señaló el cantante, quien añadió que su expareja es una madre ejemplar.

Tras lo dicho por el músico, la modelo argentina se refirió al tema en sus redes sociales, aunque no hizo mención de la ruptura. “La cuesta de la vida” fue el título de todo lo que iba a escribir. “Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y empinado, busca a tus amigos, tómalos de las manos y apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo y si lo logras, será a un costo alto. Con los que te quieren, se hará más liviano y todo lo oscuro un poco más claro (…). Lo oscuro permite distinguir lo claro (…)”.

Diego Torres junto a su amada, luciéndose muy enamorados (Foto: Débora Bello / Instagram)

A raíz de la confesión que hizo el intérprete de “Color esperanza”, te contamos qué llevó a la separación de estos personajes que se habían convertido en una de las parejas más estables en el medio.

¿POR QUÉ SE SEPARARON DIEGO TORRES Y DÉBORA BELLO?

Durante la conversación que tuvo Diego Torres con Legrand, este reveló las causas de la ruptura y aseguró que en los romances con varios años no todo es color de rosa. “Las relaciones largas tienen idas y vueltas, y toda esta situación no ha sido fácil”, comenzó diciendo.

Después mencionó que el COVID-19 también hizo lo suyo en su matrimonio. “Por la pandemia, mi trabajo se vio afectado y eso también te influye como persona. Lo importante es que nos llevamos bien, nos queremos mucho y somos gente muy tranquila”, mencionó.

El cantante junto a su esposa Débora Bello y su hija Nina (Foto: Diego Torres / Intagram)

¿HABRÁ RECONCILIACIÓN?

Aunque el artista argentino recién anunció que está separado de su esposa, muchos se preguntan si regresarán, algo que le consultó la misma Legrand, a lo que él contestó. “Vamos a ver que dice el tiempo”.

Si bien, sus seguidores desean que la crisis en el matrimonio del cantante y la modelo se supere, ambos personajes son los únicos que tendrán la última palabra respecto a su relación, de la cual tienen una hija de 8 años. Cabe señalar, que ambos continúan manteniendo sus fotos como matrimonio en sus respectivas sociales.

El día de la boda del cantante argentino con la modelo Débora Bello (Foto: Diego Torres / Instagram)

¿QUIÉN ES DIEGO TORRES?

Diego Antonio Caccia Torres, más conocido como Diego Torres, es un actor, cantautor y músico del género pop latino que nació en Buenos Aires el 9 de marzo de 1971. Ganó diez Premios Gardel, tres Grammy Latino y tres premios MTV Latinoamérica, entre otros. A lo largo de su carrera ha vendido más de 20 millones de discos, según su productora discográfica Sony Music (2015).

Entre sus mayores hits musicales se encuentran “Color esperanza”, “Tratar de estar mejor”, “Sé que ya no volverás”, “Penélope”, “La última noche”, “Sueños” y otros más. a raíz de sus éxitos obtuvo Discos de Oro y multiplatino en toda Latinoamérica.

También un actor ocasional, en televisión participó en “Los otros y nosotros”, “La banda del Golden Rocket” y “Los vecinos en guerra”, mientras que en cine actuó en seis películas como “La furia”, “La venganza” y “Extraños en la noche”.

Una fotografía de la primera vez que pasaron juntos sus vacaciones Diego Torres y su pareja (Foto: Débora Bello / Instagram)

¿QUIÉN ES DÉBORA BELLO?

Débora Bello es una modelo y conductora que nació en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1976. Comenzó a trabajar modelando a los 2 años, luego pasó a formar parte de la agencia de modelos Leandro Rud models y CHEKKA models.

En 2003, participó en el concurso Miss Hawaiian Tropic International en Oahu, Hawái, tres años más tarde, en 2006, fue protagonista del videoclip “Andando” de Diego Torres, con quien comenzó una relación. Ese mismo año, debutó como conductora del programa “Auto X”.

En 2008 estuvo al frente del programa de moda “Tendencia” y en 2010 condujo “Verano Fox Sports” por la pantalla de Fox Sports. El año 2013 se convirtió en madre de la pequeña Nina, el padre de su hija es Diego Torres.