En una íntima entrevista, el dúo de hermanos venezolanos Mau y Ricky (Mauricio y Ricardo Montaner) comparten detalles sobre sus experiencias transformadoras en Perú, su dinámica de trabajo basada en la admiración mutua y su reciente viaje de reconexión con su país de origen por su nuevo disco, Hotel Caracas.

Los cantantes pisarán territorio peruano para presentarse en el Festival Juntos para Ti 2024, el próximo 16 de agosto en el Multiespacio Costa 21 de la Costa Verde. Este evento promete una noche inolvidable llena de música y emociones.

Son mellizos. Es lo primero que uno piensa al conocerlos, incluso cuando están vestidos igual. Aunque tienen estilos diferentes, podrían fácilmente continuar con el juego.

Mau y Ricky conversan con Perú21 desde su estudio en Miami, su lugar favorito para dar vida a las canciones que hoy en día cualquier peruano habrá escuchado y bailado.

“Aquí es donde creamos muchas de nuestras canciones. No siempre vestimos así, pero decidimos hacerlo para la ocasión”, dicen entre risas, como niños a punto de iniciar alguna travesura.





Regresan a Perú después de casi 5 años

Mau (M): Dios mío, ha pasado mucho tiempo y ya era hora de regresar. Nosotros realmente amamos Perú, y poder volver nos hace muchísima ilusión, especialmente en un evento tan bonito. Además, voy a celebrar mi cumpleaños con ustedes, así que estaré muy feliz de estar allá. Mi cumpleaños es el 17 de agosto, y como dato curioso, también es el cumpleaños de Gian Marco.

Ricky (R): Por lo menos una torta de cumpleaños.

(M): o dos.

(R): Sí, porque a nosotras no nos gusta compartir (risas).

Recuerdan de su tema ‘Faldita’, un hit no solo en el Perú

(R): Las experiencias y memorias que hemos acumulado en Perú desde el inicio de nuestra carrera nos llenan de una emoción especial y nos entusiasman aún más cada vez que tenemos la oportunidad de regresar.

(R): Quizás no lo sepas, pero nos dimos cuenta de que nuestras canciones estaban conectando con el público gracias a una experiencia que vivimos en Perú. Por eso, para nosotros, Perú siempre será sinónimo de que los sueños se cumplen. Además, en Perú surgió la icónica frase ‘cántame, Mau y Ricky’ de nuestra colaboración con Camilo en la canción ‘La Boca’.

(M): Perú nunca deja de impresionarnos cada vez que vamos. Y con mi cumpleaños acercándose, es aún más especial poder celebrarlo allí. Estar rodeado de gente que admiramos y queremos lo vuelve una ocasión realmente bonita.

Recuerdan cómo fue trabajar con Leslie Shaw

(R): Fue hace tanto tiempo que no me acuerdo. Creo que en ese tiempo ambos teníamos el mismo mánager y surgió por ahí.

¿Qué los motiva a colaborar con los mismos artistas?

(M): Todo parte de la base de que admiramos a estas personas, y además, nos queremos mutuamente. Hacer música junto a gente que uno aprecia siempre es una experiencia más gratificante.

(M): Hemos vuelto a hacer música con casi todos nuestros amigos. Por ejemplo, con Manuel Turizo hemos creado muchas canciones, aunque no todas hayan salido. También hemos trabajado mucho con Piso 21, Becky G, Sebastián Yatra, y Lali. Además, ahora tenemos colaboraciones con Rawayana, quienes son muy buenos amigos nuestros.

¿Tienen en mente nuevas colaboraciones?

(M): Por ejemplo, algo como lo que hicimos recientemente con Lasso, me encantaría repetirlo. Me gustaría mucho hacer otra canción con él. También me encantaría colaborar de nuevo con Arcángel; ya tenemos una canción llamada ‘Hasta Olvidarte’ que está en nuestro álbum ‘Hotel Caracas’.

¿Cantarán su tema junto a Lasso en Perú?

(R): Habrá shows de ambos, así que es muy probable que coordinemos para cantar juntos en vivo, lo cual podría ser divertidísimo. Estaremos pendientes de ver si eso sucede, ya que también hemos escrito varias canciones con Juanes, lo cual también va a ser lindo poder interpretarlas en vivo.

¿Cómo maneja el dúo musical?

(M): Discutimos, pero se trata de saber cómo gestionar esas discusiones de la manera más inteligente posible. Claro, cuando llevamos trabajando juntos desde que yo tenía 12 años y él 15, uno aprende los códigos y cuáles son los límites que no se deben traspasar. Al final, Ricky y yo queremos seguir haciendo música juntos para siempre y disfrutar de lo que hacemos.

(M): Esto nos hizo entender que si nos dejamos llevar por tonterías y conflictos haríamos las cosas menos divertidas. Cuando surgen diferencias, las discutimos y hablamos al respecto, ya que somos personas completamente distintas y esa diversidad define quiénes somos como Mau y Ricky. Con el tiempo, hemos aprendido a manejar estas situaciones con más madurez que antes.

¿Qué es lo que suele hacer Ricky cuando pasa por un momento incómodo?

(M): Ricky es muy hábil para manejar los momentos incómodos, al igual que yo. A veces se le nota en la expresión facial, pero ha aprendido a aceptar esos momentos incómodos en lugar de sufrirlos tanto.

¿Qué características positivas tiene Mau?

(R): Mau tiene muchas características positivas; además de ser talentosísimo, es muy maduro, profundiza mucho en el trasfondo de las cosas y tiene un corazón hermoso. Está siempre pensando en los demás.

¿Qué habilidad o actividad fuera de la música destaca especialmente Ricky?

(M): Ricky es un excelente director. Ha dirigido muchos de nuestros videos que amo, y creo que tiene un ojo y un gusto muy exquisito en muchas cosas, incluida la moda. Es una persona con mucha visión.

¿Alguna vez la fama los atormentó?

(R): Atormentar es una palabra fuerte. Siento que la fama ha sido algo a lo que hemos estado expuestos desde pequeños, aunque nosotros no éramos famosos, nuestros padres sí lo fueron. En casa siempre tuvimos un ejemplo de cómo manejarlo para que no se convirtiera en algo atormentador.

(M): Pero la verdad es que nos encanta saludar a la gente. A mí personalmente me gusta que se nos acerquen, disfruto cuando se forma un tumulto. Después de soñar con esto durante muchos años, uno aprende a apreciarlo de una manera más profunda y con mucha más fuerza.

¿Qué consejo les darían a sus colegas para que mantengan los pies en la tierra?

(R): Es difícil aconsejar sobre eso, porque hay personas que, no importa lo que les digas, perderán el sentido de la realidad. Creo que eso tiene más que ver con la crianza que con un consejo específico. Tarde o temprano, la vida se encargará de que vuelvan a poner los pies en la tierra de alguna manera, ya sea con una caída brusca que los haga enfrentar la realidad o con momentos que les abran los ojos y los hagan volver.

(R): Si pudiera dar algún consejo, sería ver todo desde la perspectiva del agradecimiento. Somos pocos los afortunados que llegamos a vivir de esto, así que es importante reconocer que todo es un regalo y que cada paso y logro es prácticamente un milagro.

¿Qué sentimientos tuvieron al regresar a Venezuela?

(M): Fue un viaje que cambió nuestras vidas. Duró casi tres meses y fue una experiencia maravillosa porque exploramos tanto lugares conocidos como desconocidos. Nos reconectamos con nuestra gente y nuestro país, recorriéndolo casi por completo. Aunque siempre supe que mi país es hermoso, verlo de nuevo con los ojos de alguien de 30 años me hizo apreciarlo aún más y entender lo afortunado que soy de pertenecer a un lugar tan especial. El álbum ‘Hotel Caracas’ es nuestro mejor trabajo hasta la fecha y estoy increíblemente orgulloso de ello.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR