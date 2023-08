Los corazones metaleros laten más fuerte que nunca, ya que la icónica banda Manowar se prepara para un épico encuentro con sus seguidores en el Estadio San Marcos el 14 de septiembre. Los amantes del metal de toda la región están ansiosos por ser testigos de la primera visita de los Reyes del metal a Perú.

Ataviados con pancartas y vestimenta que rinde tributo a la banda, los devotos seguidores de Manowar han acogido con entusiasmo la noticia de esta histórica presentación en el país. Reconocidos en todo el mundo por su sonido épico y sus espectaculares shows en vivo, la banda estadounidense se prepara para hacer temblar los cimientos de Lima.

Esta actuación se suma a la etapa sudamericana de su gira ‘Crushing The Enemies Of Metal Tour Anniversary 2023′, llevando la esencia del metal a un país que ha esperado mucho tiempo por la visita de su banda favorita.

El escenario de este inolvidable encuentro será la Explanada del Estadio San Marcos, donde Eric Adams, Joey DeMaio, Michael Angelo Batio y Dave Chedrick celebrarán sus cuatro décadas de exitosa trayectoria.

“El llamado de nuestros ‘Manowarriors’ peruanos ha sido escuchado por un promotor que tiene la audacia de llevar el poder y la fuerza de Manowar al Perú”, expresó Joey De Maio, bajista y fundador de la banda.

Hablar de Manowar es referirse a una de las bandas de metal más influyentes y duraderas de todos los tiempos, y su llegada a Perú marca un hito y el cierre de una larga espera. La gira ‘The Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour 2023′ presentará muchos de los éxitos más grandes de Manowar, extraídos de álbumes emblemáticos como ‘Battle Hymns’, ‘Kings Of Metal’ y ‘Warriors Of The World’, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO