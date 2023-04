Después de su última presentación en el 2017, ‘ 5 Seconds of Summer ’ retorna al Perú para alegría de sus miles de seguidores. La banda australiana llegará a Lima para ofrecer un gran concierto como parte de su nueva gira ‘The 5SOS Show’, donde presentarán sus grandes éxitos y los nuevos temas que se han posicionado en las diversas plataformas digitales.









¿Cuándo y dónde será el concierto de ‘5 Seconds of Summer’?

El concierto de ‘5 Seconds of Summer’ será próximo 1 agosto en la Explanada Sur del Estadio Monumental, desde las 7 de la noche. La banda australiana cantará y complacerá a sus fans peruanos con sus grandes éxitos.





¿Cuándo saldrá a la venta las entradas para ver a ‘5 Seconds of Summer’?

Las entradas para su presentación en Perú estarán en preventa el 26 y 27 de abril en Teleticket, con el 15%, con cualquier método de pago. Y a partir del 28 de abril será la venta general de entradas con un 10% de descuento, de igual manera con cualquier medio de pago.

Como sabemos en septiembre del 2017, ‘5 Seconds of Summer’ inició un tour de ‘verano’ por Asia y Sudamérica, incluyendo países como Argentina, Brasil, Chile y Perú.





¿Cuál es la trayectoria de esta banda australiana?

‘5 Seconds of Summer’ se formó en el 2011 y tiene temas vinculados al pop punk y pop rock. El 5 de febrero de 2014 debutó su primer sencillo ‘She Looks So Perfect’ para iTunes Store. A pesar de estar solo un día en la cima de la tienda británica de iTunes, estuvo en el puesto número uno como la cuarta banda australiana en Reino Unido y la primera en 14 años.

¿Qué premios ha ganado ‘5 Seconds of Summer’?

Desde el 2014 la exitosa banda ha ganado alrededor de 10 premios, como:

Honores de 4music Video (2014) nominación a ‘Mejor Avance’

Premios a la música americana (2014) nominación ‘Artista nuevo del año’

Premios de música de Prensa Alternativa (2015) nominación a mejor fandom

Premios BBC Radio 1 Teen ‘Mejor grupo internacional’ (2016)

Premios APRA Australia (2019) nominación “Premio al logro internacional excepcional”

Premios BMI (2019) nominación ‘Mejor canción interpretada - Youngblood’

Premios BMI (2020) nominación ‘Mejor canción interpretada - Quién es su amor’

Premios BMI (2020) nominación ‘Mejor canción interpretada - Más Fácil’

Premios ASCAP (2020) nominación ‘Premio de música pop - Sangre joven’

