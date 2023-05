Este jueves 18, la banda The Rasmus llega a nuestro país para ofrecer un inolvidable concierto. El grupo de rock peruano Ni Voz Ni Voto será el encargado de abrir el espectáculo. Perú21 conversó con su vocalista, Claudia Maúrtua, quien contó detalles de lo que será esta presentación.

“Este jueves 18 de mayo estaremos en el Arena Bar de Barranco compartiendo escenario con la banda finlandesa The Rasmus y estamos muy entusiasmados. Los asistentes verán un gran concierto”, manifestó la artista.

Además, detalló que es seguidora de la banda extranjera desde hace más de 20 años: “En el 2003 explotaron, comencé a seguirlos, a ver sus videoclips, unos años después les perdí el rastro, pero regresaron con un nuevo álbum y son muy buenos, me gusta su estilo. Es un gusto para nosotros abrir el show”. Las entradas están a la venta en la web de Joinnus.

Claudia tiene más de 20 años al frente de Ni Voz Ni Voto y cuenta que actualmente combina sus dos pasiones: cantar y enseñar. Ella brinda clases de canto y música a talentos de todas las edades, sobre todo, a adolescentes y jóvenes.

“Ahora los chicos ya no disfrutan una fiesta o reunión con rock, nosotros sí lo hicimos terminando los 80 y empezando los 90. Creo que la poca exposición en la radio de la música peruana en general no es solo un tema del rock, lo bueno es que las generaciones de hoy tienen las plataformas para mostrar su música. y a veces me pregunto si hay necesidad de volverse viral para que un proyecto funcione”, indicó.

En otro momento, se refirió a su lanzamiento como solista durante pandemia. “Pandemia fue una bendición y una maldición a la vez. Tuve muchísimo trabajo, Me animé a sacar mis canciones como solista, lo he dejado un poco porque siento que le quitaba espacio a mi chamba o le quitaba tiempo a la banda o a otras cosas, pero tengo las maquetas, algunas cosas que he compuesto, no están en la onda de Ni Voz Ni Voto, fueron funk. Me divertí haciendo mucho haciéndolo, pero fue muchísimo trabajo, quizás porque soy muy quisquillosa con la chamba.”, agregó.

Claudia también contó que durante la cuarentena incursionó en el TikTok con coaching vocal y algunos de sus videos fueron virales con más de 200 mil vistas. Además, se refirió a la inmediatez de ahora para sacar canciones. “‘No antisocial’ duró dos años, ahora hay que sacar canciones cada tres semanas, es fregado porque también hay una vida fuera de eso”, expresó.

Añadió que están trabajando en el próximo disco: “Estamos componiendo las canciones y queremos sacar pronto el álbum, ahorita no estamos apurados, hemos vuelto a la etapa del 2005 - 2006, cuando estuvimos tranquilos”.

De otro lado, reveló que le gustaría juntarse con las bandas que estuvieron en la cima de la popularidad al comienzo de la década del 2000: “Sería mostro tener un cartel con Rafo Ráez, Inyectores, NVNV, Dmente Común, Leuzemia, Catervas, toda la gente de esa década.

También consideró que la poca presencia femenina en festivales no se debe al machismo. “Yo vengo de una época donde ser mujer no era un impedimento para estar en eventos. En ningún momento sentí una especie de bullying o desprecio de la gente por el hecho de que la vocalista sea mujer. De alguna forma me sentía medio vikinga en el escenario. Creo que mi actitud guerrera, la garra en el escenario inspiró respeto”, enfatizó.

















VIDEO RECOMENDADO