Céline Dion volvió al público con una nueva canción, Love Again, que será el tema principal de la película que ella misma protagonizará; esto, después de haber cancelado su gira de este año por una rara enfermedad que le impedía inmovilizarse y cantar, entre otras cosas.

“Puedes pensar que tu mundo se está acabando, pero no será así. Puedes pensar que debes rendirte, pero no lo haces. Porque no tienes que mover una montaña, solo sigue moviéndote. Cada movimiento es una nueva emoción. Y no tienes que encontrar las respuestas, solo sigue intentándolo”, se oye en el coro de Love Again.

Esta canción, junto a otras cuatro más, será parte de la banda sonora de la película que llevará el mismo nombre, Love Again, y que estará inspirada en uno de los momentos más difíciles de la vida de Céline Dion, cantante y ahora actriz, que perdió a su esposo en 2014.









Si bien es cierto, esta es la primera vez que Céline Dion participa de una película como actriz, no es la primera oportunidad en la que una de sus canciones suena como tema principal o parte de un film; ya que, uno de sus más grandes éxitos, My hearth will go on, se convirtió en el sinónimo de Titanic y, por ejemplo, Ashes, soundtrack de Deadpool 2.









¿Qué enfermedad tiene Céline Dion?





La cantante Céline Dion padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad muy rara que provoca espasmos musculares y afecta actividades cotidianas como caminar, comer e, inclusive, cantar, ya que las cuerdas vocales también sufren los estragos de esta enfermedad.





