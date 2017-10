Carlos Vives arremetió contra Maluma debido a 'Cuatro Babys'

No todo es amistad entre Carlos Vives y Maluma. ¿Qué ocurrió? El cantante de 'La Bicicleta' arremetió contra su compatriota debido a 'Cuatro Babys' y no dudó en reprocharlo nuevamente sobre letra de sus canciones.

"Soy papá, tengo cuatro hijos. Sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo, pero no para sus propias hijas”, dijo inicialmente Vives en una entrevista con 'El Clarín'.

“Respeto todos los estilos; no tengo nada en contra del reggaetón. Pero llevo muchos años en el negocio, y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada comercial. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes", aseguró.

Asimismo, Vives manifestó que estas críticas no son nuevas para el intéreprete de 'Borró Cassette', y es que incluso afirmó que se lo ha dicho cara a cara.

“Le he dicho cosas de sus canciones en la cara. Sobre todo, porque los músicos jóvenes se me han acercado a mi con cariño. A mí hay cosas que me parecen perversas, y se lo dije a Maluma: ¿Qué es el trap? Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés", explicó.

"Estos jóvenes están copiando eso. A Charly García lo influenció The Who y se expresa con esas cosas. Y a Maluma le gusta el trap. Es música pornográfica. ¿Donde ves tu pornografía? En canales especializados; no cuando prendes la tele", añadió.