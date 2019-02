Cardi B: fotos de Instagram, biografía, canciones en Spotify, letras, videos en YouTube y todos sus premios

El éxito de Cardi B como rapera no está en discusión y los números siguen demostrando el gran impacto que la estrella tiene en la industria del hip hop. La artista de 25 años es la primera rapera de la historia en tener tres canciones en la primera posición de los listados de la revista Billboard.

Este fin de semana, la cantante tiene una cita con la historia: está nominada en 5 categorías de los Grammy 2019 y presentará un show en vivo durante la ceremonia del domingo. A pesar de que no es la primera vez que es nominada a los Grammy ni que se presentará en vivo en la ceremonia, está nerviosa y manifestó que está tratando de mantener el equilibrio preparándose para lo "mejor de lo peor".

Cardi B, cuyas canciones I Like It con Bad Bunny y J Balvin y Girls Like You con Maroon 5 estuvieron en la cima de la lista Hot 100 de Billboard y su álbum "Invasion of Privacy" debutó en el primer puesto del Billboard 200, expresó su deseo de ganar un Grammy porque eso representaría un "sello de aprobación".

Conoce un poco más de la vida de la nueva reina del hip hop.

BIOGRAFÍA DE CARDI B

Fue bautizada con el nombre de Belcalis Almanzar, la rapera nació el 11 de octubre de 1992 en Nueva York, Estados Unidos. Hija de padre dominicano y madre trinitense. Durante su infancia y adolescencia vivió en uno de los barrios más pobres de El Bronx, llegando a pertenecer a diversas pandillas.

Para ayudar a su familia en los gastos del hogar fue cajera en un market, pero a los 19 años, consiguió trabajo como stripper, para encajar mejor en este medio, y tener más dinero, tuvo que someterse a numerosas cirugías plásticas para aumentar sus senos y glúteos.

En 2013, comenzó a ganar popularidad en las redes sociales, principalmente en Vine e Instagram. Aprovechando esta situación, Cardi decidió lanzarse a la fama protagonizando la sexta temporada del reality show “Love & Hip Hop: New York”.

Dos años después, en 2015, debutó en la música con un remix del sencillo Boom Boom de Shaggy. Al mismo tiempo continuó interviniendo en la sexta temporada del reality show. Al siguiente año lanza su primer mixtape: "Gangsta Bitch Music Vol. 1". Con esta producción logró un puesto importante en el listado Rap Albums de Billboard y el vigésimo séptimo de Independent Albums.

En ese mismo año (2016) apareció en un episodio de “Kocktails with Khloé”, el episodio se inspiró en el momento en que le confesó a su madre que era una stripper. A principios del 2017, Cardi B publicó un segundo mixtape: "Gangsta Bitch Music Vol. 2".

Tras culminar la séptima temporada de “Love & Hip Hop: New York”, firmó contrato con Atlantic Records. Desde ese entonces comenzó a ser telonera de The Lox durante su Filthy America… It’s Beautiful Tour. Gracias a su éxito, Cardi B fue nominada para dos BET Awards. Posteriormente, lanzó su primer sencillo comercial, titulado Bodak Yellow, y rápidamente se convirtió en un éxito viral. La canción no tardó mucho para alcanzar el primer lugar del Billboard Hot 100.

La neoyorquina consiguió importantes reconocimientos desde los inicios de su carrera musical, ente ellos:

Se convirtió en la segunda rapera en toda la historia en conseguir el número 1 como solista.

Consiguió liderar por tres semanas consecutivas, igualando a Look What You Made Me Do de Taylor Swift como la canción femenina con el reinado más largo del 2017.

Fue la rapera solista con más semanas en la primera posición de toda la historia.

Fue nominada en nueve categorías de los BET Hip Hop Awards 2017, de los cuales consiguió alzarse con cinco, incluyendo Mejor Artista Nuevo Hip Hop y Mejor Sencillo por Bodak Yellow.

Se convirtió en la tercera rapera de la historia en posicionar sus tres primeras canciones (No Limit, MotorSport y Bodak Yellow) en los diez primeros del conteo simultáneamente, solo después de The Beatles (1964) y Ashanti (2002).

En varias oportunidades, la artista ha confesado que sus inspiraciones principales son Missy Elliott y Tweet como sus principales fuentes de inspiración. En tanto, sus atuendos y su espectáculo están inspirados en Madonna, Lady Gaga e Ivy Queen.

En sus inicios, Cardi sentía gran atracción por hacer música agresiva, siguiendo la línea de las raperas Khia y Trina. Sin embargo, también quería crear música que fuese apta para la mayoría de las mujeres; especialmente temas de infidelidad, o problemas con otras mujeres. Por ello se reconoce como feminista.

FOTOS DE INSTAGRAM DE CARDI B

LAS EX PAREJAS DE CARDI B

Cardi B se identifica como feminista y asegura que sale con chicos por diversión porque la hace sentirse más fuerte y mejor consigo misma. Aunque muestra una imagen temeraria, la rapera ha estado enamorada, ha sido feliz y ha sufrido. Su más reciente romance fue con el rapero Offset, con quien tiene un hijo. Luego de separarse de él, dijo que ahora no tendrá más citas y solo se divertirá.

1. Su romance con Offset . Cardi B comenzó a salir con el rapero en 2017, ese mismo año se comprometieron. El 7 de abril de 2018, anunció que estaban esperando un bebé. Dio a luz a su Kulture Kiari el 11 de julio de 2018. La pareja se separó poco más de dos meses de estar casados.

2. Su romance con Tommy Geez . Estuvieron juntos hasta el 2016. En el 2017, el rapero salió de prisión donde pasó cuatro años por cargos de posesión de armas. Él no apoyaba la carrera musical de la artista, por lo que terminaron para que se dedique 100% a la música.

3. Su romance con King Yella . Aunque ella negó esta relación, se dice que salió con el rapero en el 2015. Su exesposo Offset tuvo fuertes discusiones con Yella debido a un disco que el sacó llamado Cardi B Truth, el cual tiene como portada una foto de la rapera y él.

4. Su romance con DJ Self . En 2015, Cardi B y DJ Self fueron miembros del reparto del reality “Love & Hip Hop: New York”. En ese momento, DJ Self estaba más establecido en la industria musical que Cardi B debido a su trabajo en Nueva York con estaciones de radio basadas en importantes eventos de hip-hop, lo cual dio espacio a la relación.

CANCIONES EN SPOTIFY, LETRAS, DISCOS Y VIDEOS EN YOUTUBE DE CARDI B

Cardi B tiene en su haber muchos éxitos musicales, los mismos que se pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales de música como YouTube, Deezer y Spotify. Precisamente, esta última plataforma la ha colocado en repetidas oportunidades dentro de las listas top que suelen hacer. Las canciones que encuentras en Spotify son:

• I Like It (Video y lyrics)

• Money (Video y lyrics)

• Bodak Yellow (Video y lyrics)

• Ring (Video y lyrics)

• Be Careful (Video y lyrics)

• Money Bag (Lyrics)

• Bartier Cardi (Video y lyrics)

• Thru You Phone (Lyrics)

• Drip (Video y lyrics)

• Get Up 10 (Lyrics)

• I Do (Lyrics)

• She Bad (Lyrics)

• Foreva (Video y lyrics)

• Bickenhead (Lyrics)

• Washpoppin (Video y lyrics)

Todas las letras de las canciones de la artista la encuentras AQUÍ.

Discos y producciones de la artista:

Álbum de estudio: “Invasion of Privacy”

Mixtapes: “Gangsta Bitch Music Vol. 1” y “Gangsta Bitch Music Vol. 2”.

Sus mejores colaboraciones:

Con J Balvin y Bad Bunny: I Like It

Con Migos y Nicki Minaj: MotorSport

Con Jennifer López y Dj Khaled: Dinero

Con Ozuna, Selena Gómez y DJ Snake: Taki Taki

Con YG: She Bad

Con G-Eazy y A$AP Rocky: No Limit

Con Madonna y Quavo: Champagne Rose

Con El Alfa: Mami

Escucha todos los éxitos de la rapera neoyorquina entra AQUÍ.

PREMIOS DE CARDI B

Desde el 2017, el trabajo de la rapera ha sido reconocido por las importantes marcas de la música. Ha cosechado premios en los BET Hip Hop Awards, Billboard Music Awards, Teen Choice Awards, entre otros; así como importantes nomincaciones en su carrera musical, siendo los más importantes los Premios Grammy.

▶ BET Hip Hop Awards (2017)



​ Mejor Artista Nuevo por Cardi B

Mejor Artista Nuevo por Cardi B Mejor Estilo de Rap por Cardi B

Artista más sexy por Cardi B

Mejor Sencillo por Bodak Yellow

Mejor Mixtape por Gangsta Bitch Music Vol. 2

▶ Soul Train Music Awards (2017)



Mejor Canción Hip Hop del Año por Bodak Yellow

Premio de los espectadores por Bodak Yellow

▶ BET Awads (2018)



Mejor Artista Femenina Hip Hop por Cardi B

▶ Billboard Music Awards (2018)



Top Artista Femenina Rap por Cardi B

▶ iHeartRadio Music Awards (2018)



Mejor Artista Nuevo por Cardi B

Mejor Artista Nuevo Hip Hop por Cardi B

▶ Teen Choice Awards (2018)



Mejor Artista R&B/Hip Hop por Cardi B

