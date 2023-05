Talento peruano. La cantautora Nuria Saba acaba de lanzar hace algunos días el tema ‘Algún día quizás’, de la mano de Adrián Bello . La canción trata de esos amores que están cerca por muchos años, pero no terminan por elegirse.

En entrevista con Perú21, Nuria y Adrián contaron lo especial que fue para ellos trabajar juntos. “Es una historia que de todas maneras se tenía que contar de a dos, muy romántica, que hablaba de los amores platónicos. Hay amores que te persiguen durante años y que por miedos o por otras cosas no eliges, también habla sobre qué pasaría si nos atreviéramos a elegirnos y a dejar esa estabilidad que preferimos”, detalló Nuria, quien regresó al Perú para lanzar esta canción.





Además, contó cómo surgió la colaboración con Adrián: “Pensé en Adrián porque tiene una energía muy romántica y soñadora y hemos conversado un montón del amor. Hemos sentido parecido y hemos coincidido en ver el amor desde una manera similar. Él me entiende mucho y podía darle su energía. Le encantó y así empezó. Siento que hay una sensibilidad que se comparte”.

Por su parte, Adrián, pareja del reconocido actor Bruno Ascenzo , agregó: “Nuria me contó un poco de qué iba, me pasó la letra y, honestamente, conecté muy rápido con la canciòn. Esta idea del amor que nunca fue, es demasiado melancólico. Yo me identifico muy rápido con la nostalgia y me enganché. Hice minicambios y sugerencias porque sentí que todo estaba muy coherente y funcionaba”.

“Cada momento en que nos hemos juntado es como estar con una amiga. Me encanta colaborar y más aún si es con alguien que quiero”, expresó el cantautor.

En otro momento, resaltaron la importancia de que las radios apoyen el talento nacional.

“La radio es necesaria porque, en nuestro país, la gente que tiene acceso a Spotify no es tanta. Hay una gran mayoría que se conecta con la música a través de la radio. Me encantaría poder llegar a este sector. pienso que las radios deberían dar espacio a los artistas peruanos y que por más que las plataformas están geniales, sigo creyendo que nuestra población escucha y se entera de los nuevos temas por las emisoras”, detalló Nuria.

En tanto, Adrián expresó que “estoy cómodo con las plataformas porque sí es cierto que es un lugar en el que nadie te tiene que dar permiso o tienes que estar tocando muchas puertas. Está la oportunidad ahí, en cambio con las radios, no. Yo lo he intentado muchas veces, pero es imposible. He dejado demos, he hablado con amigos, pero no tienen la potestad de poner nueva música. La industria es una empresa gigante y es compleja. Creo que las plataformas nos dan ventana para que nuestra música esté ahí. Ojalá haya algún día alguna ley que nos ampare”.

‘Algún día quizás’ se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Después de su último lanzamiento, Nuria preparará nuevas colaboraciones con artistas peruanos y extranjeros. Además, muy pronto realizará una gira con su repertorio por el interior del país. En tanto, Adrián alista presentaciones. También puedes seguir sus redes sociales para mayor información sobre estos talentosos artistas peruanos.





SOBRE NURIA SABA

Es una cantante y compositora peruana que estudió música y composición en Chicago Columbia College. Con más de 5 años de experiencia profesional, ha ganado reconocimiento como Mejor composición por Conacine y ha sido nominada a los Premios Platino por su musicalización en obras de teatro y películas como ‘El Soñador’, ‘La Odisea’, ‘El Círculo de Arena’ y ‘La Vida es un Sueño’.

En agosto del 2018 lanzó su primer disco Niña de Ojos Púrpura, que contiene canciones indie folk con ritmos peruanos, como la zamacueca, landó y saya, disco que le permitió realizar giras por Chile, Argentina y dentro del Perú. Durante el 2020, en medio de la pandemia, emprendió el camino de la coproducción de la mano de Gisella Giurfa, reconocida percusionista peruana, y publicó cinco sencillos: Maravillosos, Instintos, Una Vez Más, Contigo la Vida y Cosas Que No Se Ven, este con un videoclip que fue parte de la programación de MTV España y Mango en colaboración con el dúo colombiano Caravanchela.