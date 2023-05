El peso de ser familia de una estrella puede ser igual que un cuchillo de doble filo, y eso lo sabe muy bien Moa Rivera , hijo del reconocido cantante puertorriqueño Jerry Rivera . A Moa no le molesta las comparaciones o las constantes preguntas sobre su padre; al contrario, resalta la labor de su progenitor en la industria musical y afirma no defraudar a la fanaticada de quien lo adoptó y lo apoya desde que se lanzó como solista en el género de la salsa .

Eso sí, Gerardo Rivera Donis, mejor conocido como Moa, tiene un estilo marcado propio y poco convencional. En entrevista con Perú21, el cantante salsero revela su incursión en la industria musical a la que afirma no ser ajeno, pues desde muy pequeño aprendió a tocar la guitarra gracias a su abuelo y a cantar por su padre.

Moa tiene 30 años y aunque físicamente se asemeja a Jerry Rivera, él prefiere llevar un estilo más ligado al hip hop, con cadenas gruesas y doradas. Sin embargo, al hablar, resalta su humildad y no duda en reconocer el mérito que podría tener al ser hijo del intérprete de ‘Que Hay De Malo’.

“La música vive en mí, no recuerdo la primera vez que canté porque desde pequeño lo hago, ya que mi abuelo me enseñó a tocar la guitarra y mi papá el canto”, refiere Moa.

El cantante empezó su incursión en la música con el género urbano junto a su hermana Lazzy Rivera en el 2019. La popular dupla se denominaba Aliez & Moa, sin embargo, la llegada de la pandemia y el deseo de su hermana de crecer su familia, obligó a Moa a seguir con su sueño musical como solista.

“Nosotros nos divertimos un tiempo con la música, pero ella (Lazzy) tuvo sus ‘babys’, algo que siempre quiso hacer y en ese momento también pasó la pandemia, todo se dificultó un poquito y yo tuve que continuar con mi camino”, revela el cantante.

-¿Por qué Moa y no Gerardo, tiene algo en especial?

Cuando era chiquito me cambiaba los nombres, un día me ponía Luisito otro día Carlitos y era un chiste que teníamos en la casa, pero un día tuve un sueño y cuando me levante les dije a mis papás: hoy me llamo Moa, desde ese día nunca más me cambiaron el nombre y me llaman así desde pequeño.

-Aparte de músico eres experto en la cocina

Yo terminé mi bachillerato de artes culinarias en el Instituto Le Cordon Bleu en Florida. El propósito mayor para estudiar fue que cuando consiga una novia, algún día, no me venga amenazar de que ‘ah te voy a dejar sin comer para que quedes desnutrido’. Yo no me quedo desnutrido ni aunque me robes la comida de la refrigeradora.

-¿Por qué no te lanzaste antes como músico?

Estudié cosas que veo como hobby porque yo sabía que ingresar al mundo de la música todo se volvería más ocupado y yo siempre quise disfrutar mi niñez, compartir mi tiempo con las amistades, ir a la universidad y ser una persona completamente normal. Ahora me siento mental y profesionalmente preparado para hacer salsa que es bien difícil.

-¿Por qué no seguiste con el género urbano y te cambiaste a la salsa?

Uno como músico siempre quiere coquetear con diferentes géneros musicales e ideas, hice música urbana por un tiempo y me divertí. El ritmo urbano es bien divertido, jocoso, pero sentí que nunca pude expresarme verdaderamente. Ahora realizo el sueño que siempre tuve desde pequeño: ser salsero. La salsa es un reto para mí porque me falta muchísimo por aprender. Hoy aprendes una cosa y mañana otro, pero me permite expresarme musicalmente.

-¿Es verdad que compusiste tu primera canción a los 16 años?

Sí, a los 16 años yo terminé mi primera composición, he escrito un montón de canciones y una de ellas se le di a mi papá para su disco. No puedo decirte el nombre, pero cuando lance su disco ahí me van a escuchar. Eso va a ser muy interesante porque nunca me había invitado para cantar oficialmente un tema como artista, sino como los mejores amigos que somos, pero él me dijo: ‘quiero que estés en mi disco como artista’ y yo de una le pregunte a dónde ir para grabar.

-¿Sientes el éxito de tu papá encima de ti?

Yo tengo una bota grande que llenar, un legado que respetar y una gran responsabilidad. Yo utilizo esta presión para que me aporte para bien, nunca para mal.

-¿No te molesta las comparaciones?

No me molesta porque al final del día mi papá es el duro de la historia y nunca voy a tratar de pasarle por el lado porque le tengo muchísimo respeto y soy fanático de él, me sé todos sus discos. Yo no me comparo con él, sino con mi yo del pasado, siento que yo soy mejor que antes. No me comparo con él, ni con otro salsero porque si lo hiciera pierdo. Tal vez, si nos pueden comparar físicamente o también con la voz porque nos parecemos mucho, pero es algo inevitable porque es mi papá.

-¿Ser hijo de Jerry Rivera genera más ventajas o desventajas?

Ambas, tiene muchas ventajas y desventajas porque si alguien en el pasado le tuvo rencor automáticamente me lo van a heredar a mí o si de repente alguien adora a mi papá van a decir: ‘el hijo, pues lo adoro’. Pasa mucho, pero como mi papá ha sido una persona que ha cuidado mucho su reputación no tiene muchos enemigos. Además, la fanatizada de él me está adoptando y se siente bien bonito porque yo no soy el único que lo quiere.

-La cumbia y la salsa nos representan bien en el extranjero. ¿Tienes en mente alguna colaboración con nuestros artistas peruanos?

Ahora mismo me están hablando muchísimo de mujeres que están tocando salsa, conozco a Daniela y me han hablado muchísimo de ella, también me han comentado de Jahaira Plasencia. Yo creo que voy a tener que hacer sí o sí una colaboración, voy a llamar a Daniela para decirle: ‘me han dicho más de 400 personas que debo hacer una canción contigo’.

Hasta el día de hoy no he tenido ninguna colaboración con ningún artista, pero me encantaría hacer una con alguna de estas muchachas, con las reinas de Perú, me fascinaría.

-Para ser salsero tienes un estilo marcado y poco convencional

Yo me coloco prendas que tiene un poquito de la influencia de la cultura hip hop, yo me he criado en eso y es lo que estoy trayendo a la salsa. Un concepto, quizás, nuevo porque tengo elementos de trap en mis canciones y es un producto bien curioso porque siempre estoy dando algo diferente y me gusta lo que estoy creando, siempre con mucha humildad en la tierra. Además, hace unos días he lanzado un tema titulado ‘La película’ porque dentro de la canción tenemos una producción variada.

-Dentro de tus canciones hay covers, pero también tienes singles compuestas por ti

A mí me encanta componer, siempre estoy escribiendo porque me cura, eso me sana. Hay canciones que escribo que son historias personales, pero quiero compartir con el público para demostrar cómo yo me sentí en ese momento y así conectar.

Además, este año voy a ir lanzando todos los meses una canción de mi disco que aún no tiene nombre porque será el primero, pero quiero uno especial y simple.

