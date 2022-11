La artista colombiana Caliope, ganadora de La Voz Teens en dicho país, presentó su nueva producción musical a la que llama ‘Desaparece’, tema que nace de un momento dificil en su vida.

Desde su aparición en el mundo de la música, desarrolló su carrera de la mejor manera, no en vano, participó en conciertos salseros en nuestro país como artista invitada, quien formó parte de ddivresas producciones como el homeaje a Selena.

El tema fue producido por Master Cris, un reconocido productor colombiano. “Él es una persona que apostó por mi talento y le agradezco mucho. Sin duda, el trabajo con él es una bacanería. Creo en las energías, con las vibras de las personas y Master es un hombre de Dios”, señala la artista.

Caliope señala que ‘Desaparece’ es único “y lo diferente es fusionar la salsa tradicional con los nuevos ritmos. Es una salsa moderna, una nueva propuesta; algo fresco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. Es mi sello musical”.

Finalmente, la colombiana llega a sumar en el género salsa en el Perú, quienes destacan mujeres como Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt. “Ambas son mujeres increíbles, fuertes y sobre todo cada una tiene algo que las caracteriza y las hace únicas. No puedo decir que una me gusta más que la otra. Siempre lo he dicho, nadie es mejor que nadie. Todos somos únicas y ambas son mujeres talentosas y hay que apoyarse siempre”, concluyó.

