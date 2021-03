Unicef informó mediante un video compartido en sus redes sociales que decidieron renovar el compromiso en la campaña “Love Myself” tanto con BTS como con su productora Big Hit Entertainment.

Este compromiso que nació en el 2017 junto con el Comité Coreano del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el cual busca poner fin a la violencia que viven niños y jóvenes en el mundo, así como promover en ellos la importancia del amor propio.

“La COVID-19 está causando graves estragos en nuestra vida y nuestro bienestar emocional, especialmente en el caso de los niños y los jóvenes”, afirmó Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de Unicef. “A través de su música y sus mensajes, los componentes de BTS le han dicho a su público internacional: ‘No están solos. Todos estamos pasando por un periodo difícil, pero lo superaremos juntos, con amor y generosidad’. A medida que nuestra alianza se adentra en una nueva fase, nos comprometemos a reimaginar juntos un mundo más amable, más seguro y más conectado”.

Los nominados al Grammy, BTS y Big Hit anunciaron que donarían más de 1 millón de dólares a la agencia de Organización de las Naciones Unidas (ONU) y entregarían las ganancias de su mercancía oficial de la campaña y parte de sus ganancias obtenidas por la venta de su álbum Love Myself del 2018.

El líder de la banda RM dijo: “Nos sentimos muy emocionados y agradecidos de que nuestra campaña LOVE MYSELF, que comenzó con pequeños pasos, se haya convertido en una gran alianza. Para nosotros no fue fácil aprender a querernos a nosotros mismos, y creo que hemos crecido no solo como equipo, sino también como personas”.

Recordemos que en el setiembre del 2018 BTS fueron invitados a brindar un discurso en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Donde el líder de la banda Kim Nam-joon brindó un emotivo discurso dedicado a toda la juventud.

Y es que el compromiso que tiene BTS y UNICEF nació en el 2017 cuando la banda surcoreana lanzara la campaña ‘Love Myself con Unicef’, donde dijo: “Es nuestra creencia de que el verdadero amor comienza por amarme a mí mismo, nos estamos asociando con el programa ‘END Violence’ de Unicef para proteger a los niños y jóvenes de todo el mundo de la violencia”, manifestó el popular RM.

“BTS se permitió a mí mismo hacer campaña en nuestra creencia de que el verdadero amor comienza por amarme a mí mismo. Al asociarme con el programa de violencia de Unicef para proteger a los niños y jóvenes de todo el mundo de la violencia y nuestros fanáticos, se han convertido en una parte importante de esta campaña con su acción y con su entusiasmo. Realmente tenemos los mejores fanáticos del mundo”, manifestó en el discurso del 2018 el líder de la banda.

